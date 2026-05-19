千色Citistore初夏購物祭 $30/$80/$150專區 harajuku行李箱低至23折換購(附優惠一覽）

夏天將至，又係時候換季添置新裝備！千色Citistore全線分店將於5月21日起至6月10日舉行「初夏購物祭」，推出均一價$30、$80及$150專區，同時聯乘APITA及UNY帶來harajuku旅行用品系列獨家換購優惠低至23折，加上每日限定驚喜貨品、CU APP會員積分換購德國孖人牌產品等多重著數，啱晒趁初夏出遊前執靚裝備。

harajuku旅行用品低至23折換購

計劃緊暑假旅行的朋友要留意，即日起至7月8日，凡於千色Citistore、APITA或UNY購買任何產品，即可憑低至23折換購harajuku Tour Collection旅行用品系列。CU APP會員更可享額外優惠價換購，而於CU eshop購物亦可同步換購每款各一件。

harajuku Tour Collection系列主打輕便與防盜兼備，採用超輕物料製造，配備360度旋轉雙輪，多種規格，由城市短途快閃到長途旅行都適用，適合追求輕裝出行的旅客。

