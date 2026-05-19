千色Citistore初夏購物祭 $30/$80/$150專區　harajuku行李箱低至23折換購(附優惠一覽）

夏天將至，又係時候換季添置新裝備！千色Citistore全線分店將於5月21日起至6月10日舉行「初夏購物祭」，推出均一價$30、$80及$150專區，同時聯乘APITA及UNY帶來harajuku旅行用品系列獨家換購優惠低至23折，加上每日限定驚喜貨品、CU APP會員積分換購德國孖人牌產品等多重著數，啱晒趁初夏出遊前執靚裝備。
harajuku旅行用品低至23折換購
計劃緊暑假旅行的朋友要留意，即日起至7月8日，凡於千色Citistore、APITA或UNY購買任何產品，即可憑低至23折換購harajuku Tour Collection旅行用品系列。CU APP會員更可享額外優惠價換購，而於CU eshop購物亦可同步換購每款各一件。
harajuku Tour Collection系列主打輕便與防盜兼備，採用超輕物料製造，配備360度旋轉雙輪，多種規格，由城市短途快閃到長途旅行都適用，適合追求輕裝出行的旅客。
均一價專區$30起 每日限定驚喜優惠
另外，由5月21日至6月10日，初夏購物祭有均一價$30、$80及$150專區，大家可以輕鬆掃貨。亦設有每日驚喜限定優惠，合共300件貨品，每周再加推20件優惠貨品。此外，購買任何貨品加$20即可換購手提風扇；「C生活」精選貨品購物滿$80更可享9折優惠。
CU APP積分換購德國孖人牌 eshop原箱低至65折
CU APP近日推出全新H Dollar積分系統，會員可憑積分換購德國孖人牌特選產品。想大手入貨的話，CU eshop同步推出原箱至抵買優惠，低至65折。購物祭期間亦設有ROYAL van Kempen & Begeer廚具系列獨家換購，以及足球狂熱精品系列和CTBeatZ香港特色創意市集，行街掃貨之餘亦有得睇。
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