熱門搜尋:
特朗普 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-May-20 11:00
更新：2026-May-20 11:00

親子好去處｜PMQ元創方全新繪本館登場 5大本地單位輪番策劃 作者不定時現身！

分享：
Nose 15
adblk4

熱愛看繪本的大小朋友有福了！即日起，PMQ元創方全新「繪本館」登場，5大本地創作單位將會親自挑書、策展和空間設計，讓訪客可閱讀來自世界各地的不同題材繪本。繪本作者更會不定時現身，與讀者分享交流創作心得，家長們萬勿錯過。 

Start From Here Key visual

PMQ元創方全新「繪本館」登場

5個本地創作單位輪番上陣策劃

全年開放的繪本館以「START FROM HERE」為口號，象徵空間是讀者與創作者的相聚點及創意旅程的起點。5個本地繪本創作單位，包括藝術家林建才、設計師劉紹增、地圖插畫家貓珊、插畫家廖倍恩及阿莉的All Things Bright And Beautiful，以及兒童藝術導師張韻珊將會分別擔任策劃人，圍繞旅程、設計、動物和詩歌等不同主題，親自選書、策展以及環境設計，以展覽形式分享創作故事。

Benny Lau 劉紹增 Joanne Liu 廖倍恩 Shana Cheung 張韻珊 Kinchoi 林建才 Maoshan 貓珊 Ah Li 阿莉

首個展覽以「家」、「城市」和「旅程」為主題

展覽首個主題「從繪本到家的距離」由PMQ團隊及本地繪本作家林建才合力策劃，帶領讀者在世界與城市之間重新思考「家」的意義，同時回顧林建才10年來的創作足跡。作者精選超過30本來自世界各地的繪本，當中分為「旅程」、「城市」與「家」三個部分。

PMQ Picture Book Library 2 PMQ Picture Book Library 6 PMQ Picture Book Library 11 PMQ Picture Book Library 10 PMQ Picture Book Library 15 PMQ Picture Book Library 3

作者不定時現身繪本館

每個主題的展期將會長達2個月，期間作者更會不定時現身繪本館，與讀者交流。館內同時舉辦各種活動，包括繪本作家分享創作歷程、社區寫生、小誌製作、繪本共讀、故事接龍工作坊等，將繪本延伸至現實。另外，繪本館設有限定店，推出當下策展作家的繪本代表作及紀念品，不妨將心愛繪本帶回家。

PMQ 繪本館「START FROM HERE

日期：即日至 20273月（林建才「從繪本到家的距離」展覽由即日至621日）

開放時間：星期三至日下午1時至6

adblk5

地點：中環鴨巴甸街35PMQ元創方B5H501

一日門票：港幣$20

通行證：港幣$80（於指定展覽時段多次入場）

更多詳情按

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務