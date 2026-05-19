if椰青水免費試飲 流動車快閃全港各區 附扭蛋禮物攻略/詳細時間表地點

炎炎夏日最適合喝一口清涼椰青水消暑，泰國人氣飲品品牌if的「Sawadee Car」流動車，由即日起至5月28日快閃出巡全港多個鬧市，大派新口味椰清水。活動讓市民免費試飲兩款全新口味椰青水，現場還設有免費扭蛋機，每一位遊人都有機會把超可愛的限定椰青仔公仔帶回家。

泰國直送「焙香」與「茉莉香米」新口味

今次快閃活動的主角，是兩款首度登場的泰國直送全新椰青水系列。現場會隨機派發「if焙香椰青水」或「if茉莉香米味椰青水」試飲1杯。經過獨特焙香工藝調配的焙香椰青水，椰味比平時更濃郁焦香，口感層次豐富；以泰國茉莉香米為香味的茉莉香米味椰青水，將清甜椰青水與米香融合，每一口都散發淡淡的米香與芋香，清甜又滋味。