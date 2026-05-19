if椰青水免費試飲 流動車快閃全港各區 附扭蛋禮物攻略/詳細時間表地點

炎炎夏日最適合喝一口清涼椰青水消暑，泰國人氣飲品品牌if的「Sawadee Car」流動車，由即日起至5月28日快閃出巡全港多個鬧市，大派新口味椰清水。活動讓市民免費試飲兩款全新口味椰青水，現場還設有免費扭蛋機，每一位遊人都有機會把超可愛的限定椰青仔公仔帶回家。
泰國直送「焙香」與「茉莉香米」新口味
今次快閃活動的主角，是兩款首度登場的泰國直送全新椰青水系列。現場會隨機派發「if焙香椰青水」或「if茉莉香米味椰青水」試飲1杯。經過獨特焙香工藝調配的焙香椰青水，椰味比平時更濃郁焦香，口感層次豐富；以泰國茉莉香米為香味的茉莉香米味椰青水，將清甜椰青水與米香融合，每一口都散發淡淡的米香與芋香，清甜又滋味。
現場互動攻略：1分鐘解鎖免費扭蛋機會
市民若親臨現場可品嘗新口味椰清水解渴，千萬不要錯過流動車旁的扭蛋遊戲。只要跟著以下步驟，就能免費扭蛋一次：
按讚分享：於現場用手機讚好「if Hong Kong」Facebook 或「if.hongkong」Instagram的指定帖文，並分享該帖文。
展示確認：把手機畫面展示給在場工作人員確認。
即場抽獎：獲得一次扭蛋機會。扭蛋內的禮品卡可以即時在流動車兌換實體禮品。
扭蛋豐富禮品包括，超人氣綠色if椰青公仔、咖啡色的if焙香椰青公仔或if茉莉香米椰青公仔，還有全新口味椰青水1支(焙香或茉莉香米味)，以及夏日必備if泰清涼扇一把。活動每人每日只限領取試飲一杯及扭蛋禮品一件，每日數量有限，派完即止。
Sawadee Car全港快閃時間表：
流動車將會巡迴香港島、九龍及新界各個熱門上班與購物地點。趕快記下時間，在午飯時間或周末率先試飲if椰清水。
5月20日(三) | 約11:00開始 地點：尖沙咀麼地道 (近 K11)
5月21日(四) | 約11:00開始 地點：銅鑼灣廣場
5月22日(五) | 約11:00開始 地點：鰂魚涌英皇道 (近油站)
5月23日(六) | 約14:00開始 地點：旺角朗豪坊
5月24日(日) | 約13:00開始 地點：尖沙咀麼地道 (近 K11)
5月25日(一) | 約13:00開始 地點：銅鑼灣廣場
5月26日(二) | 約11:00開始 地點：旺角朗豪坊
5月27日(三) | 約11:00開始 地點：沙田排頭街 (近沙田地鐵站天橋)
5月28日(四) | 約11:00開始 地點：灣仔軒尼詩道 (近灣仔地鐵站 B1 出口)
活動時間及地點會視乎當日天氣、路面及現場人流情況而有所調整，出發前可以留意官方社交專頁的最新公布。
查詢：if
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