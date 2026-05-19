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生活
出版：2026-May-19 19:00
更新：2026-May-19 19:00

免費入場｜K11 MUSEA 期間限定Sips by the Sea 打卡6間「亞洲50最佳酒吧」

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免費入場｜K11 MUSEA 期間限定Sips by the Sea 打卡6間「亞洲 50 最佳酒吧」

免費入場｜K11 MUSEA 期間限定Sips by the Sea 打卡6間「亞洲 50 最佳酒吧」

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美酒配維港美景，絕對是週末放鬆的最佳享受！K11 MUSEA 由即日起至5月31日（逢週五至日及公眾假期），帶來期間限定的「Sips by the Sea」天際雞尾酒之旅，雲集六間「亞洲 50 最佳酒吧」及本地星級陣容，讓大家在璀璨海岸線下盡情打卡。

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必試曼谷唐人街隱世人氣酒吧 Opium Bar

曼谷唐人街隱世人氣酒吧 Opium Bar 將駐場整個活動，並於 5月17日、22日、24日、25日、29日及31日（逢週五、日及公眾假期）限時登場！調酒師特別以海洋為靈感，獨家調製出兩款極具視覺與味覺衝擊的限定雞尾酒。主打的「MUSE」完美揉合蝶豆花與氈酒，呈現出夢幻的紫藍漸變層次，視覺效果滿分，口感更是細緻清新，極具詩意。 另外「SEA」煙燻菠蘿青檸Highball 玩味十足，綿密的氣泡伴隨酸甜果香，層次非常豐富。

1 Opium Bar Interior 3a Opium K11 MUSEA Exclusive Cocktail SEA 2 Opium K11 MUSEA Exclusive Cocktail MUSE

K11 MUSEA Sips by the Sea 獨家雞尾酒及客席駐場日程

除了曼谷的 Opium Bar，這次 K11 MUSEA 的「Sips by the Sea」還邀請了多間重量級星級酒吧輪流進駐，每個週末都有不同驚喜！先有本地人氣酒吧 Socio 於 5月16日（星期六） 率先登場，帶來微醺浪漫的「Sundown」限定調酒；緊接其後，Tell Camellia 亦會於 5月23日（星期六） 接力，送上充滿詩意的「Purple Sky」。到了 5月30日（星期六），更有首爾著名酒吧 Alice Cheongdam 的獲獎調酒師 Terry Kim 親自操刀，獨家調製夢幻的「Mellow Dream」。

而活動的最高潮，絕對是 6月6日（星期六） 的壓軸派對「Sip & Spin」！屆時將有京都 Bee’s Knees、長沙 CMYK 及本地傳奇 The Old Man Hong Kong 等多間「亞洲 50 最佳酒吧」強強聯手坐鎮。陣容如此澎湃，酒鬼們記得 mark 底日子去朝聖啦！

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Sips by the Sea — K11 MUSEA Sky Bar

日期：2026 年 5 月 16日至 31 日（逢星期五至日及公衆假期）

時間：下午 4 時半至 9 時

地點：K11 MUSEA 6 樓 Sculpture Park

購票連結：免費入場，酒吧區預留予購買飲品的顧客使用

Sip & Spin 雞尾酒派對

日期：2026 年 6 月 6 日（星期六）

時間：下午 3 時至 8 時

地點：K11 MUSEA 6 樓Sculpture Park

購票連結

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