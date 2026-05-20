7-Eleven聯乘譚仔三哥 推款9限定小食 土匪雞髀/3小辣豬肉燒賣/10小辣溏心蛋

7-Eleven宣布與譚仔三哥米線首次合作，推出共9款期間限定食品，將三哥招牌土匪及麻辣口味帶入便利店，即日起於全線7仔發售，鍾意食三哥的粉絲不要錯過！
譚仔三哥7-SELECT 系列
今次7仔同三哥的合作以三哥3款經典風味：土匪、麻辣及水煮為基礎，配合7-SELECT 鮮食重新設計。
土匪系列共3款，均以孜然及多種香辛料調味。土匪雞髀（$25）經深層醃製，加熱後孜然香氣撲鼻，是7-SELECT人氣雞髀的變奏版。土匪手撕雞熱捲餅（$20）以手撕雞配土匪醬汁及青瓜絲包成捲餅，微波加熱即食。土匪雞肉串（＄16）經烤製後外層微焦，黑芝麻與香料襯托出雞肉鮮味。
麻辣系列有2款。麻辣3小辣豬肉燒賣（$17）以豬腿肉製成，配三哥麻辣湯底調味，辣度中等，即叮即食。麻辣10小辣溏心蛋（$22）則走溫和路線，以帶椒香的醬油浸泡，蛋黃保持流心，適合不太吃辣的人。此外，水煮3小辣冷刀削麵（$31）將三哥水煮湯底轉化為冷麵汁，配寬身彈牙刀削麵，主打冷辣交織的口感。
譚仔三哥3款7仔食檔系列
另外，除了7-SELECT系列的6款外，7仔食檔都同步推出3款即製小食。包括：口水汁燒賣（$18/10粒，或餐配小食5粒）以三哥口水醬汁調味，集香、辣、麻於一身。麻辣5小辣雞扒（$18，或作餐配小食）選用嫩滑雞扒配麻辣醬汁，辣度比燒賣稍高。土匪雞丸串（$18，或作餐配小食）是彈牙雞肉丸配孜然香料，咬感十足。
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