7-Eleven聯乘譚仔三哥 推款9限定小食 土匪雞髀/3小辣豬肉燒賣/10小辣溏心蛋

譚仔三哥7-SELECT 系列

今次7仔同三哥的合作以三哥3款經典風味：土匪、麻辣及水煮為基礎，配合7-SELECT 鮮食重新設計。

土匪系列共3款，均以孜然及多種香辛料調味。土匪雞髀（$25）經深層醃製，加熱後孜然香氣撲鼻，是7-SELECT人氣雞髀的變奏版。土匪手撕雞熱捲餅（$20）以手撕雞配土匪醬汁及青瓜絲包成捲餅，微波加熱即食。土匪雞肉串（＄16）經烤製後外層微焦，黑芝麻與香料襯托出雞肉鮮味。

麻辣系列有2款。麻辣3小辣豬肉燒賣（$17）以豬腿肉製成，配三哥麻辣湯底調味，辣度中等，即叮即食。麻辣10小辣溏心蛋（$22）則走溫和路線，以帶椒香的醬油浸泡，蛋黃保持流心，適合不太吃辣的人。此外，水煮3小辣冷刀削麵（$31）將三哥水煮湯底轉化為冷麵汁，配寬身彈牙刀削麵，主打冷辣交織的口感。