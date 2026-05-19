記者直擊瑞典IKEA PS 2026發布會 全新焦點商品大解構！單手都能拿起的充氣椅/無死角照明座地燈/潛水鏡檯鐘

今次記者參加於瑞典Älmhult舉行的年度大型盛會「大眾化設計日」(Democratic Design Days)，率先了解全新IKEA PS 2026系列。IKEA PS系列的PS代表「Post Scriptum」，有附註的意思，系列自1995年首次登上米蘭家具展後誕生，將出色的北歐設計加入各種實驗元素，以及前瞻的時尚觸覺，用簡約線條推出各式平價而實用家具，以「簡而不凡」的概念化為系列特質。 圖文：Rosina 鳴謝：IKEA Hong Kong

IKEA PS 系列 打造與眾不同的家居設計 今次記者參加一年一度的大型盛會「大眾化設計日」(Democratic Design Days)，率先了解全新IKEA PS 2026系列。IKEA PS系列的PS代表「Post Scriptum」，有附註的意思，系列自1995年首次登上米蘭家具展後誕生，將出色的北歐設計加入各種實驗元素，以及前瞻的時尚觸覺，用簡約線條推出各式平價而實用家具，以「簡而不凡」的概念化為系列特質。 直擊 PS 2026 發布會現場 今次IKEA PS 2026為系列的第十代，由12位設計師攜手打造44款新品，全系列圍繞「玩樂機能」這個核心理念，融合簡約而富有玩樂精神的元素。活動於一片漆黑的IKEA Älmhult Store舉行，隨著歌劇演唱家曼妙的歌聲，新品逐漸被燈光照亮，出現於各位眼前。多款產品都極具復古感的配色和活力的流線，勾起共鳴之餘亦充滿玩味，非常有趣！

記者更發現不少新品都「能屈能伸」，部分更具備多功能設計，可以融入各種家居空間，正好適合於住屋空間緊張的香港！IKEA PS 2026系列現已全線開賣，有興趣入手新品，就記得到官網選購。 立即選購：按此

必入手重點商品 1 ｜無死角轉動座地燈 記者第一眼看到這盞座地燈，便立即被它的簡約俐落線條吸引。設計師Lex Pott在座地燈上加入可調式關節設計，只要手動撥動燈臂，就能輕鬆將它旋轉至三種不同的照明位置！不管是閱讀燈、用作展示掛畫的局部射燈，還是向上投射的氛圍燈，一盞燈就能滿足三個願望！一盞靈活的座地燈就能節省入手三盞燈的空間及金錢，最適合放在香港珍貴的客廳空間中。

必入手重點商品 2 ｜單手可拿起！綠色充氣沙發 IKEA在90年代也曾大膽推出過充氣家具，可惜當時效果卻不如理想，最大問題便是充氣家具太輕，容易移位。事隔多年，今次設計師Mikael Axelsson卻成功突破充氣家具的界限，創作出充氣坐椅！這張綠色充氣椅的靈感，源於設計師想挑戰減低使用物料，希望以生活中最多、而且完全免費的「空氣」作為核心設計。這張舒適椅能打破傳統，在於坐椅的充氣坐墊由兩個獨立且可調節的氣室組成，配上鍍鉻金屬框架將坐墊固定之餘，同時營造出一種像半空漂浮的輕盈感！坐椅更附上充氣泵，只需使用打氣筒即能完成充氣，更可調整坐墊的軟硬度，椅套也能直接拆下來機洗，非常貼心。最讓記者驚喜是，整張椅子輕到單手就能提起來！不論是吸塵打掃、或想變換客廳佈局，甚至將來搬屋，都完全沒有負擔，非常方便！

必入手重點商品 3 ｜超似多啦 A 夢的充電氛圍燈 今次系列更推出新款的便攜式LED燈，外型就像多啦A夢的小手一樣！設計採用俐落的金屬與玻璃設計，配色活潑跳脫，極具質感。以電池供電，擺脫電線的束縛。LED燈設有三段亮度調節，輕輕一按就能切換光暗。放在床頭當夜燈，或想帶至露台與親朋好友閒聊，單手一提就能帶走，按需求營造各種理想氛圍，這種打破空間界限的小家品，正正最能體現IKEA PS系列的精粹。

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