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出版：2026-May-20 14:00
更新：2026-May-20 14:00

Duffy主題快船 中環直達迪士尼30分鐘全航攻略 抽免費船票/送限量精品/85折購票

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Joe38

Duffy主題快船 中環直達迪士尼30分鐘全航攻略 抽免費船票/送限量精品/85折購票

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新渡輪由即日起至6月30日，全港首創「Duffy與好友主題快船」航線，由中環6號碼頭直達迪士尼碼頭。只需約30分鐘，即可由港島直達香港迪士尼樂園，為一眾fans帶來最夢幻的「海上迪士尼」體驗。

 

Duffy主題快船亮點一：逾百隻水手毛公仔！360度夢幻打卡

快船內外布置了滿滿Duffy與好友春日主題裝飾，最吸睛是船上各處坐著超過 100隻換上可愛水手造型的Duffy、米奇及好友巨型毛公仔。航程中，船內還會播放Duffy與好友的主題影片。無論坐在哪個角落，都有萌爆公仔全程陪伴，fans在入園前就能瘋狂打卡，感受極致的可愛魅力。

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Duffy主題快船亮點二：買來回套票送限量購物袋

除了拍照，登船前旅客可在中環6號碼頭隨機換領一款「Duffy與好友主題乘船紀念卡」(共兩款)。旅客可以在碼頭及船上親手蓋上主題印章，自製獨一無二的珍藏紀念。此外，凡購買來回船票套餐的旅客，可免費獲贈香港迪士尼樂園 20周年奇妙派對「Duffy與好友購物袋」，數量有限，送完即止。

 

Duffy主題快船亮點三：早晚各一班！飽覽維港日夜美景

Duffy新航線每天早晚各設一班往返航次。首班船於早上10時由中環出發，讓大家有充足時間入迪士尼樂園暢玩；回程則於晚上9時30分由迪士尼碼頭開出(或因應當晚煙花匯演時間微調)。航程沿途經過維多利亞港多個標誌性景點，回程時更能一邊吹海風，一邊欣賞維港璀璨夜景，為奇妙旅程完美收尾。

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限時Giveaway抽免費船票 年卡會員85折

想免費體驗？新渡輪官方Instagram(@sunferryservices)正舉辦限時Giveaway抽獎活動。只要追蹤帳號、讚好並分享指定貼文，就有機會贏取免費來回船票1套，名額共10 個。票價方面，凡持有有效迪士尼門票或酒店憑證的旅客即可購票。香港迪士尼樂園「奇妙處處通」年卡會員及樂園員工，更可尊享85折購票優惠，性價比極高。

 

 

Duffy與好友主題快船詳情：

日期：即日起至6月30日

航行時間：約30分鐘

中環6號碼頭啟航時間：早上10時及晚上7時45分

迪士尼碼頭啟航時間：早上11時30分及晚上9時30分

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票價：

單程船票：每位$100(平日)/ $120(周末及公眾假期)

來回船票：每位 $200(平日)/$240(周末及公眾假期)

查詢：新渡輪  https://www.sunferryplus.com/zh-HK/

01 (4) 01 (5) 01 (8) 新渡輪首推「Duffy 與好友主題快船」30分鐘來往中環至香港迪士尼 全船滿載逾百隻萌萌水手造型毛公仔 (7) 01 (7)

 

五大精選優惠套餐組合如下：

套餐1

套餐2

套餐3^

套餐4^

套餐5^

收費為$279起， 包含午餐或晚餐套餐及小食(1位)及「Duff與好友主題快船」單程票。

 

收費為$660起，包含大街餐廳Coca-Cola呈獻，Duffy與好友下午茶(1份)及「Duffy與好友主題快船」單程票(2張)。

收費為$710起，包含香港迪士尼樂園1日標準門票一張及「Duffy與好友主題快船」單程票。

 

收費為$810起， 包含香港迪士尼樂園1日標準門票一張及「Duffy與好友主題快船」來回船票。

 

收費為$1,080起， 包含香港迪士尼樂園1日標準門票一張、香港迪士尼樂園美食餐券一張及「Duffy與好友主題快船」單程票。

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