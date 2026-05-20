Duffy主題快船 中環直達迪士尼30分鐘全航攻略 抽免費船票/送限量精品/85折購票

新渡輪由即日起至6月30日，全港首創「Duffy與好友主題快船」航線，由中環6號碼頭直達迪士尼碼頭。只需約30分鐘，即可由港島直達香港迪士尼樂園，為一眾fans帶來最夢幻的「海上迪士尼」體驗。

Duffy主題快船亮點一：逾百隻水手毛公仔！360度夢幻打卡

快船內外布置了滿滿Duffy與好友春日主題裝飾，最吸睛是船上各處坐著超過 100隻換上可愛水手造型的Duffy、米奇及好友巨型毛公仔。航程中，船內還會播放Duffy與好友的主題影片。無論坐在哪個角落，都有萌爆公仔全程陪伴，fans在入園前就能瘋狂打卡，感受極致的可愛魅力。