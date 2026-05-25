10 種較少病痛犬隻大公開 你家愛犬有冇上榜？

外國獸醫專家Dr. Liza Cahn最近列了出10種整體而言較健康、較少因常見疾病而頻繁求醫的狗狗品種。不過她亦提醒，犬隻是否健康，除了品種特性，亦與飲食、運動、梳理及日常照護習慣息息相關。名單中，不少上榜犬種本身屬於工作犬，因應長時間活動及高強度任務而培育出不俗的體能與耐力。唔知你家狗狗有沒有上榜?

較少病痛犬隻1. 澳洲牧牛犬 (Australian Cattle Dog)

較少病痛犬隻1. 澳洲牧牛犬 (Australian Cattle Dog) 是19世紀為了長距離驅趕牛群而培育的工作犬。牠們以極高的智商、無窮的精力與極度忠誠聞名。這類犬種向來以體格結實、活動量高見稱，若主人能安排足夠戶外活動及日常消耗體力，牠們一般較易維持理想身體狀態。

較少病痛犬隻2. 邊境牧羊犬 (Border Collie)

較少病痛犬隻2. 邊境牧羊犬 (Border Collie) 邊境牧羊犬不但以聰明聞名，整體健康表現亦相當不俗。只要保持規律運動與充足活動空間，通常能有助維持穩定體能與活力。

較少病痛犬隻3. 澳洲牧羊犬（Australian Shepherd） 澳洲牧羊犬雖然名字有「澳洲」，其實是在美國培育出的全能工作犬。牠們精力充沛、智商極高，且對主人極度忠誠。澳洲牧羊犬同屬耐力與體能兼備的工作犬，過往為配合牧羊工作而培育，普遍被認為具備不錯體質，能應付較高強度的活動需要。

較少病痛犬隻4. 西伯利亞哈士奇 (Siberian Husky)

較少病痛犬隻4. 西伯利亞哈士奇 (Siberian Husky) 哈士奇雖然常被視為性格跳脫，但其實屬於體能相當出色的犬種。由於原本需要在寒冷環境中工作，牠們普遍擁有良好耐力。不過其雙層毛髮較厚，主人宜定期梳理與打理。

較少病痛犬隻5. 巴仙吉犬 (Basenji)

較少病痛犬隻5. 巴仙吉犬 (Basenji) 在香港飼養巴仙吉犬相當罕見。這種源於非洲的原始犬種性格獨立、精力極旺盛，且因喉部結構特殊，幾乎不會吠叫，因而有「無吠犬」之稱，對喜歡安靜環境的人來說較具吸引力。除此之外，這個犬種整體健康狀況普遍亦較穩定。

較少病痛犬隻6. 柴犬 (Shiba Inu)

較少病痛犬隻6. 柴犬 (Shiba Inu) 柴犬近年持續受歡迎，源自日本古老中小型犬種，除了外形討好，亦常被認為擁有不俗的先天體質，因此在不少人眼中屬於較易照顧的犬種之一。

較少病痛犬隻7. 比高犬（Beagle） 作為原本用於狩獵的犬種，比高犬天生活潑好動，喜歡四處探索。若能保持充足活動量，通常有助牠們維持良好身體狀況。飼養牠們需滿足每日至少1小時以上的戶外活動與嗅聞，並嚴格控制飲食以防肥胖。

較少病痛犬隻8. 拉布拉多 (Labrador Retriever)

較少病痛犬隻8. 拉布拉多 (Labrador Retriever) 拉布拉多向來是受歡迎的家庭犬，性格親人之餘亦具備不錯健康基礎。如果配合均衡飲食與恆常運動，通常能維持穩定狀態。不過牠們較容易出現關節問題，控制體重尤其重要。

較少病痛犬隻9. 可卡犬「曲架狗」 (Cocker Spaniels) 曲架狗同樣屬於普遍健康的犬種，但由於耳朵結構較易積聚濕氣與污垢，日常清潔不可忽視，否則或會反覆出現耳部感染。

較少病痛犬隻10. 混種犬 (Mongrel)

較少病痛犬隻10. 混種犬 (Mongrel) 混種犬（又稱米克斯或唐狗）是指由兩種以上不同品種的狗交配產生的後代。牠們沒有固定的品種標籤，但因基因多樣性高，通常體質較強壯、適應力好，且遺傳性疾病的風險相對較低，每一隻都是世界上獨一無二的存在。部分遺傳疾病風險相對較低，因此亦常被視為健康表現較穩定的一類犬隻。 不過要留意的是，即使屬於一般認為較健康的犬種，亦不代表完全不會生病。準飼主在選擇犬種時，除了考慮外形與性格，亦應評估自身居住環境、活動時間及照顧能力，並為狗狗提供足夠運動、均衡飲食及定期檢查，才是維持健康的關鍵。