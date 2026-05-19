松屋牛肉飯5.26觀塘三布目正式開幕 下午茶餐$40起

松屋牛肉飯粉絲好消息！香港區松屋官方今日(5月19日)宣布，第5間分店即將於5月26日(下星期二)正式登陸觀塘大型商場「三布目Scramble Hill」，東九龍子民又多個平民美食好去處！

觀塘三布目商場樓高10層，現時已進駐的食肆包括韓國廚師主理的Dosi樂、東南亞餐廳CHAO、MOS BURGER、貓員外酒吧餐廳、Poke Green、Grove、N+BURGER、牛奶冰室。早於去年已透露會進駐的松屋，終於落實5月26日開業日期，在商場地舖開分店。

1968年創業的日本松屋，自2024年攻港，短短三年間在港開設五間分店。這間最新分店餐單跟其他分店一樣，主打三款明太子蛋黃醬牛肉飯，選用福岡縣產辛子明太子製作，分別再配上香蔥、芝士、日本山藥泥口味。另有牛肉飯配潮州辣椒油，均迎合重口味客人。早上時段則供應牛肉早餐，另備有兒童餐。