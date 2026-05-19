韓國人氣演員邊佑錫出席Comic Con開幕禮 一文睇Comic Con巨星陣容/開幕活動詳情

各位動漫迷不能錯過！今年香港動漫界壓軸盛事「香港Comic Con 2026」即將矚目登場，而大會更拋出震撼彈，宣布憑《背著善宰跑》爆紅、飾演《我獨自升級》真人版男主角的亞洲新一代男神邊佑錫，將於5月29日訪港與各位見面，為今屆Comic Con揭開序幕！屆時男神不單止會現身開幕禮，當晚更會舉行全港獨家的深度對談會，即睇詳情！

邊佑錫參與香港首屆Comic Con 《我獨自升級》真人版男主角邊佑錫宣布參與香港Comic Con 2026，5月29日親臨開幕禮，並於同日晚上8時出席首屆《HKCC特別企劃：2026亞洲焦點》，現場將有主持人與邊佑錫展開深度對談，談及他的演藝事業演進，拍攝《我獨自升級》的點滴和幕後花絮，以及參與其他作品的心路歷程。只此一天，無論是韓漫迷，還是韓劇愛好者，今次能夠近距離感受人氣男神魅力，機會絕對不能錯過。

邊佑錫參與香港首屆Comic Con

世界級影視巨星陣容登場 除了有邊佑錫坐鎮開幕禮，今屆Comic Con的參展及嘉賓陣容同樣強大。當中包括丹麥性感男神 Mads Mikkelsen、《絕命毒師》「炸雞叔」Giancarlo Esposito、飾演《怪奇物語》反派Vecna的Jamie Campbell Bower、經典科幻神作《回到未來》的博士Christopher Lloyd、飾演《行屍》人氣角色Daryl的Norman Reedus，將輪流現身主舞台，更設見面會提供 1：1 合照及親筆簽名機會！

多個人氣IP展位 動漫界盛事「Comic Con」首次登陸香港，將於5月29日至31日一連三日在灣仔會議展覽中心舉行，分為五大焦點主題區，包括專業Coser演出、免費互動遊戲試玩及稀有咭牌展覽。另有「創作藝廊」邀得多位畫師助陣，包括曾為漫威（Marvel）、DC 及 Image Comics 繪製封面的藝術家 Kael Ngu、《驚奇隊長》漫畫家Dexter Soy、《DC 超級英雄女孩》插畫家Agnes Garbowska等等。同時集結《海賊王》、《龍珠》、《怪奇物語》及《電馭叛客2077》等頂級 IP 展位，當中新作《蜘蛛俠：英雄重生》全新造型蜘蛛俠更會與各位見面！

票價 成人一日入場門票150元、10歲或以下小童一日入場門票80元；成人三日門票380元、10歲或以下小童三日入場門票200元；另外，也設有三日限量尊享通行證(包含優先享用快速通道、購買獨家產品及限量商品等禮遇)，售價680元。