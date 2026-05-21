爆旋陀螺｜盤點全港4大爆旋陀螺對戰場 街市吉舖化身道館！？

「3,2,1 Go Shoot！」，這句口號再次於街頭巷尾出現。GenZ童年回憶爆旋陀螺近期討論度十分高，吸引不少大小朋友拿出珍藏玩具，與其他志同道合的朋友一決高下。記者整合全港4大爆旋陀螺對戰場，即看下文！

爆旋陀螺對戰場｜觀塘全新商場 三布目 Scramble Hill 今年新開幕的三布目將商場8樓部分位置劃為爆旋陀螺戰鬥區，並且設立4個戰鬥盤，必定成為附近粉絲的對決熱點。 日期：即日起至 5 月 31 日 地點：觀塘巧明街98號 Scramble Hill L8 時間：10:00 – 22:00

爆旋陀螺對戰場｜荃灣廣場 即日起至5月31日，荃灣廣場聯同玩具及模型專門店Hobbyland舉辦「2026 爆旋陀螺 Hobbyland 巔峰賽」巡迴賽首站「STAGE 01」。活動設立標準防護對戰盤，並提供常設試玩陀螺盤，歡迎新手玩家即場體驗爆旋陀螺的樂趣和刺激感。 2026 爆旋陀螺 Hobbyland 巔峰賽首站 日期：即日起至5月31日 時間： 11:00 – 21:00 地點： 荃灣廣場B1號店B119 Hobbyland Express 對出

荃灣廣場聯同Hobbyland舉辦爆旋陀螺巡迴賽

爆旋陀螺對戰場｜沙田新城市廣場 沙田地標新城市廣場同樣響應熱潮。即日起至5月31日期間，沙田新城市廣場將場內的星空花園打造成「爆旋陀螺體驗區」，並且提供多個戰鬥大圓盤，不妨拿出珍藏的爆旋陀螺，與其他高手一決勝負。 日期：即日起至5月31日 (逢星期六、日及公眾假期) 地點：L7 Sky Garden（近方叔叔火鍋店） 時間：13:00 – 18:00

爆旋陀螺對戰場｜香港街市 讓人意想不到的是，街市亦會成為爆旋陀螺玩家的聚集地。有Threads網民發現，在黃大仙竹園、將軍澳翠林和粉嶺華明等街市內，有部份吉舖變身道館，擺放爆旋陀螺戰鬥盤讓玩家較量。