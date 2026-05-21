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出版：2026-May-21 11:00
更新：2026-May-21 11:00

爆旋陀螺｜盤點全港4大爆旋陀螺對戰場 街市吉舖化身道館！？

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3,2,1 Go Shoot！」，這句口號再次於街頭巷尾出現。GenZ童年回憶爆旋陀螺近期討論度十分高，吸引不少大小朋友拿出珍藏玩具，與其他志同道合的朋友一決高下。記者整合全港4大爆旋陀螺對戰場，即看下文！ 

爆旋陀螺熱席捲「荃」城 b.o.t.h by Texas Burger由即日起推出期間限定「爆旋陀螺X 戰鬥宣言」 (3)

GenZ童年回憶爆旋陀螺近期掀起全城熱潮。

爆旋陀螺對戰場｜觀塘全新商場 三布目Scramble Hill

今年新開幕的三布目將商場8樓部分位置劃為爆旋陀螺戰鬥區，並且設立4個戰鬥盤，必定成為附近粉絲的對決熱點。

日期：即日起至 5 31

地點：觀塘巧明街98 Scramble Hill L8

時間：10:00 – 22:00

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觀塘全新商場三布目設置爆旋陀螺戰鬥區。

爆旋陀螺對戰場｜荃灣廣場

即日起至531日，荃灣廣場聯同玩具及模型專門店Hobbyland舉辦「2026 爆旋陀螺 Hobbyland 巔峰賽」巡迴賽首站「STAGE 01」。活動設立標準防護對戰盤，並提供常設試玩陀螺盤，歡迎新手玩家即場體驗爆旋陀螺的樂趣和刺激感。

2026 爆旋陀螺 Hobbyland 巔峰賽首站

日期：即日起至531

時間：     11:00 – 21:00

地點：     荃灣廣場B1號店B119 Hobbyland Express 對出

爆旋陀螺熱席捲「荃」城 b.o.t.h by Texas Burger由即日起推出期間限定「爆旋陀螺X 戰鬥宣言」 (1) (1)

荃灣廣場聯同Hobbyland舉辦爆旋陀螺巡迴賽

爆旋陀螺對戰場｜沙田新城市廣場

沙田地標新城市廣場同樣響應熱潮。即日起至531日期間，沙田新城市廣場將場內的星空花園打造成「爆旋陀螺體驗區」，並且提供多個戰鬥大圓盤，不妨拿出珍藏的爆旋陀螺，與其他高手一決勝負。

日期：即日起至531 (逢星期六、日及公眾假期

地點：L7 Sky Garden（近方叔叔火鍋店）

時間：13:00 – 18:00

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沙田新城市廣場L7星空花園提供戰鬥大圓盤。

爆旋陀螺對戰場｜香港街市

讓人意想不到的是，街市亦會成為爆旋陀螺玩家的聚集地。有Threads網民發現，在黃大仙竹園、將軍澳翠林和粉嶺華明等街市內，有部份吉舖變身道館，擺放爆旋陀螺戰鬥盤讓玩家較量。

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