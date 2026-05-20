DSE考生專屬著數！港航9折機票優惠碼限時領取 牛角/牛涮鍋/温野菜餐飲優惠

本地餐飲集團 KABU 推出新一輪 DSE 應援優惠，今年更首次聯乘香港航空，考生除可享旗下多個餐飲品牌折扣外，更可獲低至 9 折機票優惠碼，適用於東京、大阪、首爾、台北等 16 個人氣航點，各位計劃 Grad Trip 同朋友出遊的考生記得拎優惠碼！

機票優惠預訂日期由即日起至 2026 年 5 月 22 日，適用旅遊日期則為 2026 年 5 月 20 日至 9 月 25 日。

可享優惠的航點包括日本、韓國、東南亞、中國內地及台灣地區熱門城市，包括東京、大阪、福岡、札幌、首爾、曼谷、峇里島、峴港、台北、上海、北京、杭州、南京、重慶、成都及三亞等。

今次「化緊張為食量」優惠中，機票優惠碼活動只限至 5 月 22 日。應屆 DSE 考生只需到指定餐廳出示有效考生證明，並於結帳前掃描 KABU PASS App 會員二維碼，完成交易後約 5 分鐘內，優惠碼便會自動存入 App 帳戶。

另外，牛角、牛角 J、温野菜、好鍋日子、敘．小麵、和平飯店及永華日常等品牌亦會參與今次應援企劃。

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• 牛涮鍋／好呷台灣火鍋：星期一至五午市半自助放題「4 人同行 1 人免費」（以最低價套餐計）

除了機票優惠，KABU 旗下多個品牌亦同步推出 DSE 餐飲優惠，活動至 7 月 14 日。

狀元1 萬元獎賞及免費機票大抽獎

除了即時餐飲優惠，KABU 今年亦延續「狀元賞」活動，凡於今屆 DSE 考獲 6 科或以上 5** 的考生，將有機會獲贈總值 1 萬元的「5✭✭狀元卡」，並獲邀出席狀元晚宴。

另外，KABU 與香港航空亦推出「我的最佳後勤」活動，考生有機會贏取免費雙人來回機票，作為畢業旅行獎賞。