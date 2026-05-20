新店關注組｜中環越泰歐陸CENTRAL TABLE 自家烘焙麵包+手工清邁豬肉腸+活海鮮料理

中環置地廣場中庭部分舖位大變身，新進駐餐廳除了新派東南亞風味中菜醉雍樓，隔鄰還有這間格調悠閒的CENTRAL TABLE餐廳，結合泰越與歐陸新穎料理，既自家熟成牛扒，又自製手工清邁豬肉腸，又每天新鮮烘焙麵包，又用活海鮮炮製料理，頗多心思位！

一次過由東吃到西 餐廳出品以「The East,The West」為理念，有經典優雅的歐陸料理，亦有熱情辛香的東南亞風味，迎合心多多的食客，能一次在餐桌上嘗盡由東至西跨地域的口味。由清晨的烘焙甜點以至午市自選餐盒、悠閒下午茶、輕鬆Happy Hour到晚市舒心盛宴，全天候配合不同食客的生活節奏。

現場新鮮製造麵包 餐廳入口設有烘焙專櫃，放滿各式鹹甜歐陸風麵包酥餅，籠罩新鮮烘焙香氣。所有麵包每日場內新鮮製造及烘焙，由清晨開始全日供應。當中的巴馬火腿布拉塔芝士荷蘭烤鬆餅，是必食之選！

專用風乾櫃自家熟成 值得一提是場內設有專用風乾櫃，用來熟成牛扒、手工清邁豬肉腸及炭燒馬友一夜乾，花心機時間去製作。豬肉腸先將新鮮豬肉手切剁碎，加入香茅、南薑、檸葉、蒜及青紅指天椒，灌入羊腸衣之中，然後放入風乾櫃內以指定溫度和濕度熟成72小時，再煎烤至外衣薄脆。香草與辣勁爆發，充滿泰北清邁地道風味。而炭燒馬友一夜乾經過48小時風乾，令魚油濃縮，魚肉結實。

魚缸養活石龍蝦 餐廳亦設有魚缸養活海鮮，石龍蝦即點即劏，保持最新鮮的鮮甜彈牙味道。石龍蝦冬蔭意大利麵及泰式石龍蝦大蜆粉絲煲均惹味，前者酸辣平衡，香氣濃郁，意粉均勻掛汁；後者香料以白胡椒、芫荽籽、芫茜頭提升香氣，粉絲與石龍蝦和蜆在煲內同煮至乾身，充分吸收海鮮的鮮味。

坊間少見泰國皇室西瓜沙律 泰式沙律如泰國皇室西瓜沙律，坊間少見，選用鮮甜多汁的西瓜搭配自家製三文魚鬆，甚花工序，三文魚肉先後蒸，烘乾、搓散再炸，混入乾蔥、炸蒜、糖及鹽調味，最後以青檸葉吊出清新果香，甜、鹹、香、脆層次豐富。泰香菠蘿沙律即開原個新鮮菠蘿，果肉juicy，再加入蝦米、花生及乾葱，吃出酸辣、鹹香、甜脆。

自製班蘭寒天甜麵 泰式口味甜品最特別是燕窩雲尼拿忌廉班蘭甜麵，班蘭甜麵也是店內自家製作的，用新鮮斑蘭葉煮水，混合寒天做成啫喱，然後切成麵條形狀，入口清爽，斑蘭風味天然清雅。配上雲尼拿忌廉更添滑溜感，最後灑上開心果碎，一款甜品吃出不同層次感。泰綠茶提拉米蘇也有趣，馬斯卡彭芝士加入泰國綠茶製成，並用手指餅浸泡橙酒取代咖啡酒，橙香、茶香與芝士香交織，有新意！

CENTRAL TABLE 地址：中環置地廣塲中庭 3 樓 308-309 號 電話：3565 0228 營業時間： 星期一至五（公眾假期除外）8:00am-10:00pm 星期六、日及公眾假期11:00am-10:00pm