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出版：2026-May-20 19:00
更新：2026-May-20 19:00

世界盃2026 ｜香港睇波熱點推介 奧海城/屯門市廣場/荃新天地商場免費直播104場 即睇詳情＋賽程表（持續更新）

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世界盃2026 ｜香港睇波熱點推介 奧海城/屯門市廣場/荃新天地商場免費直播104場 即睇詳情＋賽程表（持續更新）

世界盃2026 ｜香港睇波熱點推介 奧海城/屯門市廣場/荃新天地商場免費直播104場 即睇詳情＋賽程表（持續更新）

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世界盃2026即將開鑼！香港多個商場都準備為球迷們帶來精彩活動，當中信和集團旗下的三大商場——奧海城、屯門市廣場及荃新天地，將於世界盃期間推出「Goal Together 全城開波」活動，足本播放全部104場賽事，並舉辦一系列主題活動。其中奧海城邀請了香港足球先生葉鴻輝，三代同堂與市民齊齊睇波；屯門市廣場將舉辦「足球皇帝挑戰賽」；而荃新天地則設有「BB足球狂熱」及「老友足球奇遇記」。下文即為大家介紹各個商場的活動詳情以及完整賽程表！

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奧海城世界盃活動

今屆世界盃有不少賽事都在香港早上時間進行，奧海城貼心地為全部44場早場賽事設立「親子專區」，準備了舒適的家庭座位及熱鬧的打氣物品，更會舉辦3場早晨睇波派對！屆時現場將供應熱騰騰的中式點心、香脆港式菠蘿包及豐富西式快餐，讓大家一邊享受美食，一邊為愛隊吶喊。另外商場更邀請到「星級球迷」兼香港足球先生葉鴻輝「英雄輝」三代同堂現身，與同為忠實球迷的爸爸及4歲兒子一同出席，溫馨分享足球傳承的故事。除了精彩賽事，場內的打卡與玩樂元素同樣吸睛。最矚目的莫過於高達3.5米的巨型經典「西瓜波」，瞬間勾起香港人的集體回憶；現場更可透過430吋巨型大電視大玩經典街機遊戲。加上懷舊桌上足球機、新興桌下足球，以及刺激的2x2「細」界盃，絕對是一家大小同樂的必去熱點！

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荃新天地世界盃活動

荃新天地在今屆世界盃期間特別舉行多項打破年齡界限的玩樂活動！當中最吸睛的莫過於「BB足球狂熱」，讓一眾BB參與以足球為主題的爬行及障礙賽，現場畫面一定超可愛！商場更有設有專為銀髮族打造的「老友足球奇遇記」長者足球健體操，以及挑戰控球技術的「的波女神大挑戰」快閃遊戲，讓不同年齡層都能全情投入這場足球盛事！

屯門市廣場世界盃活動

世界盃期間屯門市廣場中庭將會化身成巨型足球場，商場特別邀請了本地設計師，將11位國際人氣球星重新設計，打造出2米高的「足球『巨』星」不倒翁。這批Q版不倒翁造型霸氣得來又極具玩味，絕對是各位球迷今個夏天的必到打卡位。除了打卡，現場更設有極具話題性的爭霸戰！商場將與PlayStation強勢聯手，於賽事周末期間舉辦「足球皇帝挑戰賽」。活動破天荒以經典的「猜皇帝」方式，進行PlayStation®5《EA SPORTS FC™ 26》遊戲對戰。最吸引的是，每過一關都設有獎金，只要實力過人連過10關，即可贏取港幣$10,000商場現金券，而且得獎名額不設上限！終極16強更會晉級決賽爭奪寶座，瓜分總值港幣$30,000的現金券獎賞，更有機會與著名KOL即場切磋對戰，自問打機厲害的球迷切勿錯過。

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MCP新都城中心「無制限睇波派對！」

商場於2期L1天幕廣場築起近2,000呎的巨型主題觀戰區，更狂飆視覺體驗，首度增設280吋4K高清大電視，足本全程直播104場精彩賽事，畫質極致震撼，包保球迷睇得過癮！為了讓大家徹底實現「睇波自由」，觀戰區特別安排24/7全日開放，不論深夜定清晨都無間斷大播特播。商場更貼心聯乘本地品牌，於離峰時段提供各式美食，實行用港式餐飲全力撐你「抗時差」！現場還會準備獨家限量打氣包，內附應援手幅、頭箍及毛巾，氣氛超好！除了直播賽事，場內更預告有4大焦點節目，當中包括聯動港超班霸傑志及螢花足球隊的球星，親臨現場與大家即場互動兼直播狂歡，加上一系列足球主題工作坊，球迷們一定玩得盡興！

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MCP新都城中心「無制限睇波派對！」 (2) MCP新都城中心「無制限睇波派對！」 (1)

世界盃2026賽程表

世界盃2026分組賽形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽A組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽B組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽C組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽D組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽E組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽G組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽H組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽I組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽J組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽K組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽L組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽 世界盃2026賽程，6月12日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月13日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月14日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月15日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月16日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月17日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月18日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月19日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月20日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月21日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月22日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月23日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月24日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月25日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月26日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月27日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月28日分組賽（am730製圖）

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