世界盃2026 ｜香港睇波熱點推介 奧海城/屯門市廣場/荃新天地商場免費直播104場 即睇詳情＋賽程表（持續更新）

世界盃2026即將開鑼！香港多個商場都準備為球迷們帶來精彩活動，當中信和集團旗下的三大商場——奧海城、屯門市廣場及荃新天地，將於世界盃期間推出「Goal Together 全城開波」活動，足本播放全部104場賽事，並舉辦一系列主題活動。其中奧海城邀請了香港足球先生葉鴻輝，三代同堂與市民齊齊睇波；屯門市廣場將舉辦「足球皇帝挑戰賽」；而荃新天地則設有「BB足球狂熱」及「老友足球奇遇記」。下文即為大家介紹各個商場的活動詳情以及完整賽程表！

奧海城世界盃活動 今屆世界盃有不少賽事都在香港早上時間進行，奧海城貼心地為全部44場早場賽事設立「親子專區」，準備了舒適的家庭座位及熱鬧的打氣物品，更會舉辦3場早晨睇波派對！屆時現場將供應熱騰騰的中式點心、香脆港式菠蘿包及豐富西式快餐，讓大家一邊享受美食，一邊為愛隊吶喊。另外商場更邀請到「星級球迷」兼香港足球先生葉鴻輝「英雄輝」三代同堂現身，與同為忠實球迷的爸爸及4歲兒子一同出席，溫馨分享足球傳承的故事。除了精彩賽事，場內的打卡與玩樂元素同樣吸睛。最矚目的莫過於高達3.5米的巨型經典「西瓜波」，瞬間勾起香港人的集體回憶；現場更可透過430吋巨型大電視大玩經典街機遊戲。加上懷舊桌上足球機、新興桌下足球，以及刺激的2x2「細」界盃，絕對是一家大小同樂的必去熱點！

荃新天地世界盃活動 荃新天地在今屆世界盃期間特別舉行多項打破年齡界限的玩樂活動！當中最吸睛的莫過於「BB足球狂熱」，讓一眾BB參與以足球為主題的爬行及障礙賽，現場畫面一定超可愛！商場更有設有專為銀髮族打造的「老友足球奇遇記」長者足球健體操，以及挑戰控球技術的「的波女神大挑戰」快閃遊戲，讓不同年齡層都能全情投入這場足球盛事！

屯門市廣場世界盃活動 世界盃期間屯門市廣場中庭將會化身成巨型足球場，商場特別邀請了本地設計師，將11位國際人氣球星重新設計，打造出2米高的「足球『巨』星」不倒翁。這批Q版不倒翁造型霸氣得來又極具玩味，絕對是各位球迷今個夏天的必到打卡位。除了打卡，現場更設有極具話題性的爭霸戰！商場將與PlayStation強勢聯手，於賽事周末期間舉辦「足球皇帝挑戰賽」。活動破天荒以經典的「猜皇帝」方式，進行PlayStation®5《EA SPORTS FC™ 26》遊戲對戰。最吸引的是，每過一關都設有獎金，只要實力過人連過10關，即可贏取港幣$10,000商場現金券，而且得獎名額不設上限！終極16強更會晉級決賽爭奪寶座，瓜分總值港幣$30,000的現金券獎賞，更有機會與著名KOL即場切磋對戰，自問打機厲害的球迷切勿錯過。

MCP新都城中心「無制限睇波派對！」 商場於2期L1天幕廣場築起近2,000呎的巨型主題觀戰區，更狂飆視覺體驗，首度增設280吋4K高清大電視，足本全程直播104場精彩賽事，畫質極致震撼，包保球迷睇得過癮！為了讓大家徹底實現「睇波自由」，觀戰區特別安排24/7全日開放，不論深夜定清晨都無間斷大播特播。商場更貼心聯乘本地品牌，於離峰時段提供各式美食，實行用港式餐飲全力撐你「抗時差」！現場還會準備獨家限量打氣包，內附應援手幅、頭箍及毛巾，氣氛超好！除了直播賽事，場內更預告有4大焦點節目，當中包括聯動港超班霸傑志及螢花足球隊的球星，親臨現場與大家即場互動兼直播狂歡，加上一系列足球主題工作坊，球迷們一定玩得盡興！

世界盃2026賽程表