@cosme 2026 香港美妝大賞上半年新秀賞得獎名單出爐！ 人氣必買TOP 10產品一覽

@cosme 香港美妝大賞上半年新秀賞得獎名單出爐！ 人氣必買TOP 10產品一覽

香港具指標性的美妝評價及排行榜平台@cosme，於2026年5月20日公布了「2026年度@cosme 香港美妝大賞上半年新秀賞」名單。所有得獎產品是根據真實網友評價、社群關注度及搜尋熱度，然後以嚴謹的客觀演算法選出上半年最受香港消費者關注的美妝新品。今次名單不但反映了香港消費者對新品的實際偏好，大家亦可看看有哪些新產品是特別受關注。

綜合大賞由 OLAY 奪得

綜合大賞由 OLAY 奪得 OLAY「胜肽專研緊緻修護安瓶精華」在眾多上半年上市的新品之中脫穎而出，奪得「上半年新秀賞 綜合大賞」，成為榜單中的焦點產品。根據平台用家分享，這款安瓶精華在緊緻毛孔、淡化細紋，以及提升肌膚水潤感與穩定度方面表現顯得相當出色，而它的獨立包裝設計亦獲得不少好評。

「精準修復」成急救護膚關鍵 延續2025年醫美成分護膚品關注度上升的趨勢，今次上半年新秀賞的得獎名單中，亦有不少主打相關成分的護膚產品上榜。不過，相較過往着重單一成分熱度，2026年上半年的焦點落在「精準修復」之上。例如: AHC醫美科研水光導入玻尿酸全臉眼霜主打玻尿酸成分，可為眼周帶來較持久保濕；ELIXIR高純維 A 重點膠原抗皺霜則以高純維他命A作賣點，方便用家按個人需要，針對魚尾紋、眼底紋、抬頭紋及法令紋等位置作局部抗皺護理；至於麗珠蘭 REJURAN 水光修復煥膚面膜5片裝，則以韓國近年受關注的c-PDRN成分作招徠，主打促進膠原蛋白生成。

洗卸類獲獎產品

近年香港消費者愈來愈著重視肌膚屏障保護，因此在選購洗卸產品時會傾向兼顧潔淨力與溫和度。在洗卸類別中，潔面部門由Curél碳酸泡沫潔面乳獲獎，產品主打毋須自行起泡，便可擠出細緻泡沫，有助減少潔面時的摩擦，同時兼顧清潔力與滋潤感；卸妝部門則由Bioré瞬間極淨卸妝噴霧奪得，產品以「一噴即可卸妝」作賣點，無須直接接觸肌膚亦可溶解彩妝，解決了化妝棉反覆擦拭對肌膚造成的刺激。

今次「2026年度@cosme香港美妝大賞上半年新秀賞」的評選對象，是以2025年10月1日至2026年3月31日期間上市的產品作為評選對象；評審則根據 @cosme Hong Kong會員於上述時段發表的使用心得中，運用獨特的演算法進行運算，遴選出獎項。今年獎項合共設有1項綜合大賞及14項部門賞，當中包括護膚、彩妝、頭髮護理及身體保養等不同範疇。 2026年度@cosme香港美妝大賞上半年新秀賞—部門賞 獲獎名單 潔面部門: Curél | 碳酸泡沫潔面乳 卸妝部門: Bioré | 瞬間極淨卸妝噴霧

精華部門: OLAY | 胜肽專研緊緻修護安瓶精華 面霜部門: OLAY ｜ 胜肽專研緊緻滋潤面霜 片狀面膜部門：REJURAN | 水光修復煥膚面膜5片裝 霜狀面膜部門: HADA LABO | H.A. Supreme 膠原修護睡眠面膜 眼霜部門: AHC | 醫美科研水光導入玻尿酸全臉眼霜 唇部護理部門: MENTHOLATUM | LIP PURE 蜂蜜潤唇膏 其它護膚部門: ELIXIR | 高純維 A 重點膠原抗皺霜 底霜部門: SOFINA Primavista Ange | 控油持妝隔離底霜 SPF16 PA++ (全新升級) 唇膏部門: M·A·C | 輕吻雲霧保濕唇膏 洗髮部門: Hair Recipe | 防脫黑米瓶洗髮露 護髮部門: PANTENE | 3秒奇蹟髮油 (雪松玫瑰)

身體保養部門: Vaseline | 凡士林®特潤修護精華雪融霜

2026 度【香港 @cosme STORE — BEST HITS 賞】 獲獎名單 • 【香港@cosme STORE - BEST HITS 賞】同步發表 • 以 2025/10/01~2026/03/31 期間,香港化妝品専門店「@cosme STORE」及旗艦店 「@cosme HONG KONG」的販售實績為依據,遴選出獎項。 綜合賞 第一位 LAKA 果然水光持久唇釉 綜合賞 第二位 ELIXIR 高純維 A 重點膠原抗皺霜 綜合賞 第三位 muice 局部修飾蜜粉 綜合賞 第四位 d'Alba 白松露肌底精華噴霧 綜合賞 第五位 MilleFee 棉花糖粉撲 (鬆弛熊) 綜合賞 第六位 RISKY 顏料眼影盤 綜合賞 第七位 Wonjungyo 金屬光眼影筆 綜合賞 第八位 HiROSOPHY 櫻花米麴面膜 II 綜合賞 第九位 KATE TOKYO 凝光粉霜

綜合賞 第十位 Lululun PDRN 彈潤煥活面膜