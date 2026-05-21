暑假好去處｜小獸醫體驗日登場 化身動物醫生整寵物曲奇+貓狗互動

暑假即將來臨。如果小朋友對動物充滿熱情的話，不妨帶他們參與獸醫體驗日，進一步培養他們對小動物的同理心。西貢獸醫診所Pets Central將於8月指定日子舉辦「暑期小小獸醫/護士體驗日」，參加者可零距離親近小動物外，更可挑戰製作寵物曲奇，體驗相當有趣。各位家長不妨帶同小朋友參與。

西貢獸醫診所Pets Central將於8月指定日子舉辦「暑期小小獸醫/護士體驗日」。

換上制服感受獸醫/護士日常 活動設有兩大組別，包括4至10歲的親子班和6至10歲的獨立班，家長可按照孩子的需要選擇會否陪同參與。工作坊提供4大體驗，小朋友可換上制服，沉浸式體驗獸醫和護士的日常工作。焦點必屬製作寵物曲奇。參加者可在專人的帶領下，親手以雞肉、雞蛋、 芝士及麵粉等人寵安全的食材製作寵物曲奇。完成後，更可將曲奇帶回家，讓家中愛寵品嘗。

獸醫現身解答問題 當然少不了孩子最愛的角色扮演遊戲。他們可挑戰「動物醫院工作分配」、「寵物情境解難」和「藥房角色扮演」情景，認識獸醫、護士同寵物主人的角色責任，以及培養孩子的解難能力。活動同時安排獸醫和貓狗現身，小朋友不但能夠與小動物互動，更可即場向獸醫發問，了解他們的工作內容。 活動詳情 地點：Pets Central 西貢診所（西貢宜春街66號8號舖） 日期：8月逢週六舉辦（任選一日） (10:00 - 12:30) 4-10歲親子班 ：1/8、22/8 ($880/對) 6-10歲獨立班：8/8、15/8、29/8 ($650/位)

活動詳情