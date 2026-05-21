CASETiFY x《膽大黨》首度合作　買產品送GEA評分版本收藏卡

今個聯乘系列設計融入《膽大黨》多個標誌性元素，包括「高速婆婆」、「厄卡倫的金球」及人氣角色圖案。 CASETiFY 亦同步推出3款配件組合(Mini至Mega套裝)，讓粉絲可按喜好收藏。限定發售期間，凡購買系列任何一件產品，更可免費獲贈首次推出的「DAN DA DAN CHASE CARD by CASETiFY」收藏卡一張。

贈品更會升級為已獲 GEA 評分版本珍藏卡

為配合是次合作，DAN DA DAN X CASETiFY 聯乘系列將於香港國際動漫展（ComicCon Hong Kong）展出，而品牌早前公布的全新概念 CHASE CARD 珍藏卡系列亦會同步亮相。活動於5月29日至31日舉行，現場將打造以《膽大黨》超自然世界為靈感的沉浸式體驗空間。展覽期間，顧客凡於現場選購聯乘系列產品，即可獲贈一包「DAN DA DAN CHASE CARD by CASETiFY」收藏卡；每日首50名單筆消費滿HKD $500的顧客，贈品更會升級為已獲GEA評分版本。數量有限，送完即止。

地點： 香港會議展覽中心展覽廳 3 3D-F17 攤位

日期： 2026 年 5 月 29 日至 31 日

開放時間：2026 年 5 月 29 至 30 日（上午 10 時至晚上 8 時）

5 月 31 日（上午 10 時至晚上 7 時