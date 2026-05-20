《新世紀福音戰士》手稿展香港站5月開幕 500+幅手稿展出！有齊賽璐珞畫+原稿 入手香港獨家商品

經典日本神作《新世紀福音戰士》香港站手稿展《Lines of EVANGELION》正式5月開幕！是次曾於韓國首爾作為世界巡迴首站，以「線條」為主題，將角色的輪廓、機甲的精密結構線，以及庵野秀明標誌性的排版設計進行藝術化處理，同場更展出500+幅手繪原稿，盡情欣賞庵野秀明及製作團隊神級創作魅力，即睇詳情！

500幅珍貴手稿來港

繼韓國首爾首站大獲好評後，今次《Lines of EVANGELION》巡迴展覽首次登陸香港，5月23日至7月12日期間，於旺角INCUBASE Arena 地庫二樓舉行。

展覽以「線條」為主題，將《新世紀福音戰士》系列世界重現各位粉絲眼前，場內角色的輪廓、機甲的精密結構線，以及庵野秀明標誌性的排版設計(如獨特的明體字運用)，將進行藝術化處理，以立體線條呈現，帶來沉浸式的觀展體驗，觀眾可藉此欣賞《新世紀福音戰士》的獨特世界觀。

場內將展出超過500幅手稿，包括經典賽璐珞畫至《新劇場版》數碼原稿，重現各種機甲戰鬥的動態畫面、角色流露情感的經典場面，每幅手稿都充滿原作者庵野秀明及製作團隊的風格。