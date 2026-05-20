著數優惠｜Pizza Hut 45周年派3,000張優惠券 經典必勝批$45起！美食低至42折

Pizza Hut踏入45周年！Pizza Hut將由5月21日起展開為期六星期的慶祝活動，除了全線分店同步推出多款升級版經典美食，更會以低至 45 折的周年限定優惠強勢登場，當中更聯乘八達通大派 3,000 張電子優惠券，大家可以震撼價$45換購普通批，即睇優惠詳情及搶券攻略！

限時必搶！大派3,000張八達通電子換購券 為Pizza Hut 這次特別聯乘八達通推出限時電子換購券活動，將於 5 月 21 日、26 日及 28 日派發合共 3,000 張八達通電子換購券！大家可以憑券於全線分店以$45 換購「肉肉夏威夷風光必勝批」（普通批）一個，數量有限，先到先得，送完即止。此外，外賣必勝批盒及外賣袋亦會同步換上「復古味濃」的限定包裝設計，以經典品牌標誌帶大家時空穿梭，重溫 45 年的不敗魅力。



Pizza Hut × 八達通每日限定必搶電子優惠券活動

日期：2026年5月21日、26日及28日（共3日）

時間：每日下午3時

詳情： •八達通用戶可於活動期間透過八達通應用程式領取電子優惠券，憑券即可於全線Pizza Hut分店以$45換購「肉肉夏威夷風光必勝批」（普通批）一個（原價$161） •換購券適用於香港Pizza Hut實體分店之堂食及到店外賣自取；不設最低消費 •堂食及批底升級價另收以原價計算之加一服務費 •換購券有效期為2026年5月21日至6月3日 名額：每日限量1,000張，合共3,000張（先到先得，送完即止）

Pizza Hut 45周年 第一階段優惠（5月21日至6月3日） 首輪周年慶祝優惠將於5月21日率先開鑼，三款陪伴香港人成長的人氣經典薄餅及意粉全面升級回歸，官方特意將配料份量大增，提升口感層次！必食經典「雙重千島海鮮」（71折後$129起），鮮甜海鮮份量大增 50%，更額外加入千島醬面醬，滋味更濃郁；「肉肉夏威夷風光」（71折後$115起）集合火腿、豬肉粒、煙肉三重滋味；「香蒜肉絲意粉」（64折後$45起）蒜香增加50%，蒜味更濃更惹味！Pizza Hut亦同步推出外脆內嫩的「原味炸雞」（76折後$37起），以及兩款全新特飲「凍白桃烏龍奶蓋茶」（42折後$15起）與「凍十勝紅豆抹茶」（53折後$26起），相關美食及小食均以低至45折震撼價發售，堂食、外賣自取及外送速遞均適用。

Pizza Hut 45周年 第二及第三階段（6月4日至6月30日） 緊接而來的第二及第三階段，多款Pizza Hut 人氣經典及創新滋味將會以更低至43 折起優惠陸續登場！在人氣主食方面，除了集合多款經典配料的皇牌「超級至尊」、陪伴不少港人成長的「香濃肉醬意粉」，以及韓味十足的「韓式醬烤牛肉批」外，亦有「海鮮龍蝦汁燉飯」、「松露白汁煙肉長通粉」等，而小食甜品則有「松露扭扭芝心粒」、「經典椰奶紅豆冰」及「榛子曲奇千層酥皮撻」等，大家記得密切留意！