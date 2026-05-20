山下菓子聯乘史迪仔與唐老鴨　推「藍色慶典」主題Cafe 限定餐點/特色甜品/周邊精品

迪士尼粉絲又有新打卡位。位於旺角T.O.P的山下菓子，即日起至7月10日推出「藍色慶典期間限定店」，以《史迪仔》主角史迪仔（Stitch）及唐老鴨（Donald Duck）為主題，打造西部牛仔風Cafe。現場除了有大型打卡佈置，亦推出限定主題餐點、特色甜品及多款周邊精品。
今次聯乘活動分為兩個階段舉行。首階段由5月19日至5月31日，以「西部荒野系列」為主題；第二階段則由6月1日至7月10日，加入「藍色慶典」元素，配合唐老鴨6月9日生日及「626史迪仔日」推出限定活動。
當中的6月1日至15日期間，顧客只要穿上藍色元素服飾並符合最低消費要求，即可獲贈限定明信片；而6月內單次消費滿HK$626（加一前），則可額外獲得限定襟章。
西部牛仔風打卡位登場
Cafe以木系西部荒野作主題佈置，門口設有大型角色木牌及仙人掌裝飾，店內則掛滿巨型主題掛布及角色插畫，充滿美式荒野氣氛。
超過20款主題菜式/甜品
山下菓子今次推出超過20款主題菜式，包括「荒野賞金」秘製豬肋排、「荒野獵人」秘製雞扒及「正義套索」香腸配薯蓉等西部風主食，亦有特濃蝦汁大蝦意粉、墨汁意粉及滑蛋飯系列等人氣選擇。其中蝦汁意粉以大量蝦頭熬製醬汁，配搭大蝦及濃厚醬香，是主打菜式之一。
甜品部分則加入北海道忌廉、宇治抹茶、日本雞蛋及比利時朱古力等食材，推出多款全新甜品，包括梳乎厘、Tiramisu及心太軟等。部分甜品更可加$28升級CREMIA雪糕，增加層次感。店內亦同步推出9款漸層色主題特飲，部分指定熱飲附送主題陶瓷杯，凍飲則附送限定吊飾及紙杯墊。
飲品附限定陶瓷杯 套餐送周邊精品
活動期間推出9款漸層色主題特飲，指定熱飲附送主題陶瓷杯，凍飲則附送吊飾及紙杯墊。
另外，店內同步推出「荒野大飽口福套餐」，2人套餐售$399，附送隨機亞加力立牌；4人套餐售$799，則額外附送主題抱枕、餐具及文件夾等精品。
限定逾50款精品 消費滿額送襟章
除了餐飲，現場亦設期間限定精品區，發售近100款迪士尼周邊，包括公仔吊飾、主題T-shirt及繡花章等。
此外，堂食單次消費滿$200（加一前），可獲贈限定木襟章；滿$400則送兩個。另購買精品滿$388，可獲贈限定購物袋。
「西部大冒險：藍色慶典」 @ 山下菓子 Kingsley Café and Meal
日期： 2026 年 5 月 19 日 （18:00 開始）至 2026 年 7月 10 日
地點： 旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place 3樓 314-315 號
營業時間： 12:15 - 21:15（最後入坐 20: 00）
訂座網頁： www.kingsleycafe.com
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