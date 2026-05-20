山下菓子聯乘史迪仔與唐老鴨　推「藍色慶典」主題Cafe 限定餐點/特色甜品/周邊精品

迪士尼粉絲又有新打卡位。位於旺角T.O.P的山下菓子，即日起至7月10日推出「藍色慶典期間限定店」，以《史迪仔》主角史迪仔（Stitch）及唐老鴨（Donald Duck）為主題，打造西部牛仔風Cafe。現場除了有大型打卡佈置，亦推出限定主題餐點、特色甜品及多款周邊精品。

今次聯乘活動分為兩個階段舉行。首階段由5月19日至5月31日，以「西部荒野系列」為主題；第二階段則由6月1日至7月10日，加入「藍色慶典」元素，配合唐老鴨6月9日生日及「626史迪仔日」推出限定活動。

當中的6月1日至15日期間，顧客只要穿上藍色元素服飾並符合最低消費要求，即可獲贈限定明信片；而6月內單次消費滿HK$626（加一前），則可額外獲得限定襟章。