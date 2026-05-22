利志達《二度刺秦宇宙》登陸海港城 手稿復刻封面＋全球限量雕塑開賣

八十年代已經出道的漫畫家利志達，是香港獨立漫畫的先驅人物，當年自資推出的作品《同門少年》與《利志達第二短篇作品集》，憑藉極具張力的構圖，以及細膩筆觸而震撼畫壇；之後推出的漫畫《黑俠》，更被徐克賣下版權改編成電影。在他無數神作中，1993年出版的《刺秦》，更是一座不可逾越的里程碑。利志達於下周二在海港城美術館舉行《二度刺秦宇宙》展覽，讓觀眾再次重溫33年前的經典。

以寫實畫風、黑白密集線條聞名畫壇的利志達，當年創作《刺秦》時嘗試水墨效果，一推出即震驚亞洲漫畫界，驚世駭俗的視覺語言，令他躋身頂級漫畫家之列。