利志達《二度刺秦宇宙》登陸海港城 手稿復刻封面＋全球限量雕塑開賣

八十年代已經出道的漫畫家利志達，是香港獨立漫畫的先驅人物，當年自資推出的作品《同門少年》與《利志達第二短篇作品集》，憑藉極具張力的構圖，以及細膩筆觸而震撼畫壇；之後推出的漫畫《黑俠》，更被徐克賣下版權改編成電影。在他無數神作中，1993年出版的《刺秦》，更是一座不可逾越的里程碑。利志達於下周二在海港城美術館舉行《二度刺秦宇宙》展覽，讓觀眾再次重溫33年前的經典。
以寫實畫風、黑白密集線條聞名畫壇的利志達，當年創作《刺秦》時嘗試水墨效果，一推出即震驚亞洲漫畫界，驚世駭俗的視覺語言，令他躋身頂級漫畫家之列。
大師級手稿遺稿首曝光
這次舉辦《二度刺秦宇宙》，現場將展出他逾30幅原畫手稿，當中最令人激動，莫過於24幅以油墨和水彩重新繪畫的傑作，亦有兩幅由昔日鉛筆稿重新著墨的珍稀手稿，以及6幅於1992年繪製、從未曝光的絕密遺稿。因此展覽的每道墨痕、每筆水彩，都記錄著利志達沉澱逾三十年的漫畫美學。
為滿足一眾忠實讀者與收藏家，展覽特別推出一系列精緻限定周邊產品。當中包括4款極具收藏價值的復刻版《刺秦》封面，其中3款更是海港城美術館的獨家限定款。
此外，現場精品還有磁吸小燈箱、壓克力立牌、襟章、Tee恤、收藏卡牌及限量藏書票等。最吸睛絕對是全球僅限5隻的加大版「白牙雕塑」，極具收藏價值。無論是否看他作品長大的老fans，還是熱愛漫畫與藝術，都能在展覽中找到共鳴。
利志達《二度刺秦宇宙》展覽詳情：
日期：5月27日至6月21日(上午11時至下午9時)
地點：海港城美術館(海港城海洋中心二階207號舖)
票價：免費入場
查詢：2118 8666
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