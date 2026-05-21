尖沙咀美食｜人氣扒房Carna 6月限定四手聯乘Tributo 一次過歎2間「全球101最佳牛扒餐廳」

人氣扒房Carna 6月限定四手聯乘Tributo

今個六月，全球牛扒界其中一項最受矚目的跨國聯乘正式登陸香港。The Rare Tour 將於 Carna by Dario Cecchini 舉行一連三晚的限定駐場活動，榮登《全球101最佳牛扒餐廳》第78位的 Carna by Dario Cecchini，特別邀請到同榜單高居第24位、南美洲爐火料理的傳奇代表 Tributo 遠道而來！Dario Cecchini 與 Tributo 主廚 Luis Maldonado 聯手將以「肉、火與工藝」為靈感，大膽把意大利托斯卡納的百年肉藝與南美洲奔放的爐火料理完美融合，兩大殿堂級廚藝團隊將帶來一連三晚的限定駐場活動，並推出限定四手聯乘晚餐，菜單於當晚揭盅，令人十分期待！名額有限，機會難得，如果想一次過歎2間「全球101最佳牛扒餐廳」，記得提早訂位！



The Rare Tour Hong Kong — Carna by Dario Cecchini × Tributo 四手聯乘晚宴

日期：2026年6月18至20日

地點：Carna by Dario Cecchini，香港 Mondrian 酒店

菜單：八道菜品味菜單；菜單於當晚揭盅

價格：每位港幣 $2,480，另收10%服務費

名額：每晚限定40位

預訂連結： https://sevn.ly/xT9YG64q 或 https://www.sevenrooms.com/explore/carna/reservations/