毛孔粗大點改善？可能一直搞錯原因 拆解 4 大成因＋6 招護膚對策

不少人一見到毛孔明顯，第一時間便想到用遮瑕或磨皮方法掩蓋，但其實毛孔外觀變得粗大，往往是跟肌膚狀態及日常習慣有關。無論是皮脂分泌活躍、粉刺堆積、乾燥失衡，還是隨年齡出現的鬆弛問題，都有可能令膚質看起來不夠細滑。如果想更有效改善毛孔觀感，必須先找出原因，然後再配合以下 6 個合適方式來護理肌膚。

毛孔為甚麼變得明顯？4個常見原因先了解 毛孔粗大的形成通常與四大方向有關，包括油脂分泌過多、角質與髒污積聚、皮膚水分不足，以及年齡增長帶來的鬆弛老化。因此，毛孔問題很多時並不是單一護膚步驟做錯，而是跟膚質特性、生活作息與外在刺激共同造成。 毛孔粗大原因1. 皮脂分泌過多 高溫天氣、壓力、飲食習慣轉差，甚至荷爾蒙波動，都可能刺激皮脂腺更活躍。當油脂持續分泌，但未能順暢排走時，就會累積在毛孔內，令開口位置逐漸被撐開，尤其鼻、額等容易出油的位置更為常見。

毛孔粗大原因2. 黑頭與粉刺堆積 毛孔如果被油脂、角質與污垢堵塞，便容易形成粉刺。當開放性粉刺接觸空氣後氧化成黑色，毛孔口會顯得更深、更突出，這不但令皮膚看起來不夠乾淨，也會加強粗大毛孔的視覺感。 毛孔粗大原因3. 缺水令膚理不平整 當角質層缺乏足夠水分，皮膚表面容易變得乾燥粗糙，紋理亦會更加明顯。這種情況下，毛孔未必真的擴張，但因為肌膚不夠飽滿和平滑，毛孔周邊形成陰影，視覺上便會顯得更粗。 毛孔粗大原因4. 老化令毛孔鬆弛拉長

隨着年紀增長，加上長期受紫外線影響，皮膚中的膠原蛋白與彈力纖維會逐步流失，支撐力自然下降。當毛孔周邊組織不再緊緻，毛孔就可能由原本較圓的形狀，變成較狹長的線條，兩頰位置尤其容易出現這種老化型毛孔。

毛孔粗大也分不同類型：6種常見情況逐一分辨 雖然大家都會用「毛孔粗大」來形容皮膚不夠細緻，但實際上背後成因可以很不一樣。有些與出油和堵塞有關，有些則和缺水、鬆弛、發炎後受損相關。如果能先分清自己屬於哪一種狀況，之後選擇護膚方向時便可更有針對性。 毛孔粗大類型1. 角質堵塞型 如果老廢角質代謝不順，與油脂、灰塵混合後便容易堵住毛孔，會令皮膚表面摸上去不夠平滑。這種情況多數出現在額頭、鼻翼等容易出油的部位，並常同時看到黑頭或白頭粉刺。

毛孔粗大類型2. 鬆弛老化型 這類毛孔多見於面頰位置，形態往往偏長或像水滴般向下延伸。主要原因是肌膚彈性下降，令毛孔周圍失去承托力，因此在外觀上顯得更長、更明顯。 毛孔粗大類型3. 油脂分泌型 皮脂分泌較旺盛的人，毛孔通常會更容易被注意到，尤其在青春期或天氣濕熱時更明顯。當毛孔長時間處於出油狀態，開口位置便可能持續擴張，令膚面泛油且欠缺細緻感。 毛孔粗大類型4. 痘印痘疤型 如果過往曾反覆爆瘡，或習慣自行擠壓暗瘡，真皮層有可能受損，復原後留下細小凹陷與不規則紋理。這類表面看似毛孔放大的問題，其實很多時與淺層痘疤有關。

毛孔粗大類型5. 乾燥缺水型 當皮膚水分不足，雙頰位置往往較易出現毛孔明顯的情況，並常伴隨脫皮、乾燥或膚色暗沉。由於表面不夠飽滿，毛孔周圍陰影更加突出，令整體膚質看起來較粗。 毛孔粗大類型6. 發炎敏感型 當粉刺、暗瘡仍處於紅腫發炎階段，毛孔堵塞與粗大情況往往會看起來更加嚴重，皮膚亦可能同時變得敏感不穩。這時最重要是先減少刺激，讓膚況回穩，而不是急着進行過度清潔或頻密去角質。

改善毛孔外觀，可先從6個日常護膚習慣入手 想令毛孔看起來不那麼明顯，未必需要一下子加很多護膚步驟。相反，先把基本功做好，往往更有幫助。以下6個改善毛孔外觀方向必須知。 改善毛孔外觀方向1. 清潔要適度，不必過分用力 洗臉的目的，是把多餘油脂與日常污垢溫和帶走，而不是令皮膚出現繃緊乾澀感。選用適合自己膚質的潔面產品，早晚清潔各一次一般已足夠，配合微溫水更能減少刺激。 改善毛孔外觀方向2. 補濕做好，控油才較有效 很多人見皮膚出油便一味着重控油，但如果底層肌膚缺水，皮膚有時會分泌更多油脂。所以潔面後要先補充水分，然後再配合乳液或面霜鎖住水分，有助維持較平衡的膚況。

改善毛孔外觀方向3. 去角質宜溫和，避免磨擦過度 如果毛孔問題與角質堆積或黑頭較多有關，可考慮選用較溫和的酸類產品幫助代謝。不過不論是哪類去角質方式，都不宜過度頻密，尤其敏感膚質更應先少量、低頻率地嘗試，以免令皮膚屏障受壓。 改善毛孔外觀方向4. 粉刺暗瘡別胡亂擠壓 自行用手擠粉刺或暗瘡，除了增加細菌感染與發炎風險，也可能令皮膚留下色印、凹凸疤痕，令毛孔外觀更不平均。如果問題持續反覆，最好交由皮膚科醫生按實際情況處理。

改善毛孔外觀方向5. 防曬不能忽略 紫外線是加速皮膚老化的重要因素之一，長期曝曬會令膠原蛋白流失更快，毛孔看起來亦更鬆、更顯眼。不論天色如何，日常都應做好防曬；若需長時間在戶外，亦可加上帽子、雨傘等方式減少日曬。 改善毛孔外觀方向6. 生活作息與飲食也會影響膚況 經常熬夜、壓力大，或長期進食高糖、高油食物，都可能影響皮脂分泌與角質更新，令毛孔問題更易浮現。如果能保持規律睡眠、適量運動，並在飲食上盡量清淡一點，通常更有助皮膚維持穩定。假如毛孔粗大同時伴隨持續爆瘡、泛紅或敏感不適，亦應及早求醫，讓專業人士評估是否需要進一步治療。