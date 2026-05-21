Club Med Zico 10足球訓練營回歸！ 首推成人課程體驗Zico訓練法/一價全包歎美食+戶外活動

一價全包度假村品牌Club Med攜手與巴西足球傳奇人物Arthur Antunes Coimbra(Zico)，今年暑假將Zico 10足球訓練營再度帶回日本北海道Club Med Kiroro Grand本館！以Zico世界級訓練方法，為各位有志球員提供頂尖訓練環境，結合度假村一價全包體驗，今年更特別新增成人專屬訓練課程，大小球迷都可以接受世界級指導，即睇詳情！

Zico 10足球訓練營回歸

7月10日至8月30日期間，Zico 10足球訓練營回歸日本北海道Club Med Kiroro Grand本館，營內提供著名巴西足球訓練方法，參加學員可體驗頂尖技術與享譽全球的巴西足球系統。訓練期間，更會組織學員賽事，在實戰中檢視成果，更迅速提升個人潛能。本季更特別新增成人專屬訓練課程，各位大人小孩都可以同樣體驗訓練的樂趣。

自2018年起，Zico 10足球訓練營已吸引超過6,700名來自巴西及亞洲的年輕足球愛好者。Club Med Kiroro Grand本館位於北海道山脈，提供優質良好的訓練環境，加上度假村的一價全包體驗，帶來全天候吧台和異國美食、豐富的戶外和室內活動，打造充實的度期體驗。