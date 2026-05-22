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出版：2026-May-22 13:00
更新：2026-May-22 13:00

周末好去處｜南豐紗廠推約好織物祭 必看陳蕾近3米高鉤織作品 匯聚30+本地設計品牌

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Joe18
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周末不知道到哪裡玩？不如到南豐紗廠，一起走進織人的世界吧。530日至75日期間，南豐紗廠將會舉辦第三屆「約好織物祭」。除了展出由歌手陳蕾親手鉤織的近3米《荒島之幻象》作品外，同時推出全港最大型織物市集、二手市集和編織工作坊，訪客更可入手各種紡織衣物和飾物等，織男織女們必到！

南豐紗廠「約好織物祭」2026

5月30日至7月5日期間，南豐紗廠將會舉辦第三屆「約好織物祭」。

陳蕾近3米高鉤織作品

周末不知道到哪裡玩？不如到南豐紗廠，一起走進織人的世界吧。530日至75日期間，南豐紗廠將會舉辦第三屆「約好織物祭」。除了展出由歌手陳蕾親手鉤織的近3米高《荒島之幻象》作品外，同時推出全港最大型織物市集、二手市集和編織工作坊，訪客更可入手各種紡織衣物和飾物等，織男織女們必到！

還原織物製作過程

另一邊廂，沙廠坊的「從視角到織物」主題展覽中，將會還原織物從概念到完成的過程。 本地時裝品牌Still House以「安靜、精準的日常」為方向，把展場變身為極簡且整齊的樣板室（Pattern Room），帶領觀眾感受最純粹、「不受時間限制」的設計。同時，掌莨染人Onka安加俊將會重現舊時代的私人工作室，展出多個天然染試布與造舊工具，讓觀眾了解Onka如何從歷史影像中擷取元素，並調整剪裁以適應現代身型。

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「從視角到織物」展覽

「從視角到織物」主題展覽

全港最大型的「織人檔主市集」

全港最大型的「織人檔主市集」將於53031日登場。市集齊集超過30個本地紡織和設計品牌，當中包括手縫麻布衣飾a piece of.. .、種子飾物和樂器創作「緣木種子」、絆繩勾玉品牌Captain Ryan、山系露營產品No Brand Gear等。活動更推出10個織人工作坊，涵蓋俄羅斯刺繡、布藝、纏花飾物等工藝。緊接於667日登場的二手「蟹貨市集」，更加齊集近10個檔主挑選的織物，延續舊織物的生命。

織人檔主市集 02

織人檔主市集齊集超過30個本地紡織和設計品牌

「從視角到織物」展覽

日期：    2026530日至75

時間：    11:00-20:00

地點：    南豐紗廠六廠地下紗廠坊

織人檔主市集

日期：    202653031

時間：    12:00PM – 7:00PM

地點：    南豐紗廠六廠1

蟹貨市集 

日期：    2026667

時間：    12:00PM – 7:00PM

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