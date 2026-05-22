周末好去處｜南豐紗廠推約好織物祭 必看陳蕾近3米高鉤織作品 匯聚30+本地設計品牌

周末不知道到哪裡玩？不如到南豐紗廠，一起走進織人的世界吧。5月30日至7月5日期間，南豐紗廠將會舉辦第三屆「約好織物祭」。除了展出由歌手陳蕾親手鉤織的近3米《荒島之幻象》作品外，同時推出全港最大型織物市集、二手市集和編織工作坊，訪客更可入手各種紡織衣物和飾物等，織男織女們必到！

陳蕾近 3 米高鉤織作品

周末不知道到哪裡玩？不如到南豐紗廠，一起走進織人的世界吧。5月30日至7月5日期間，南豐紗廠將會舉辦第三屆「約好織物祭」。除了展出由歌手陳蕾親手鉤織的近3米高《荒島之幻象》作品外，同時推出全港最大型織物市集、二手市集和編織工作坊，訪客更可入手各種紡織衣物和飾物等，織男織女們必到！

還原織物製作過程

另一邊廂，沙廠坊的「從視角到織物」主題展覽中，將會還原織物從概念到完成的過程。 本地時裝品牌Still House以「安靜、精準的日常」為方向，把展場變身為極簡且整齊的樣板室（Pattern Room），帶領觀眾感受最純粹、「不受時間限制」的設計。同時，掌莨染人Onka安加俊將會重現舊時代的私人工作室，展出多個天然染試布與造舊工具，讓觀眾了解Onka如何從歷史影像中擷取元素，並調整剪裁以適應現代身型。