周末好去處｜南豐紗廠推約好織物祭 必看陳蕾近3米高鉤織作品 匯聚30+本地設計品牌

周末不知道到哪裡玩？不如到南豐紗廠，一起走進織人的世界吧。5月30日至7月5日期間，南豐紗廠將會舉辦第三屆「約好織物祭」。除了展出由歌手陳蕾親手鉤織的近3米《荒島之幻象》作品外，同時推出全港最大型織物市集、二手市集和編織工作坊，訪客更可入手各種紡織衣物和飾物等，織男織女們必到！
陳蕾近3米高鉤織作品
周末不知道到哪裡玩？不如到南豐紗廠，一起走進織人的世界吧。5月30日至7月5日期間，南豐紗廠將會舉辦第三屆「約好織物祭」。除了展出由歌手陳蕾親手鉤織的近3米高《荒島之幻象》作品外，同時推出全港最大型織物市集、二手市集和編織工作坊，訪客更可入手各種紡織衣物和飾物等，織男織女們必到！
還原織物製作過程
另一邊廂，沙廠坊的「從視角到織物」主題展覽中，將會還原織物從概念到完成的過程。 本地時裝品牌Still House以「安靜、精準的日常」為方向，把展場變身為極簡且整齊的樣板室（Pattern Room），帶領觀眾感受最純粹、「不受時間限制」的設計。同時，掌莨染人Onka安加俊將會重現舊時代的私人工作室，展出多個天然染試布與造舊工具，讓觀眾了解Onka如何從歷史影像中擷取元素，並調整剪裁以適應現代身型。
全港最大型的「織人檔主市集」
全港最大型的「織人檔主市集」將於5月30及31日登場。市集齊集超過30個本地紡織和設計品牌，當中包括手縫麻布衣飾a piece of.. .、種子飾物和樂器創作「緣木種子」、絆繩勾玉品牌Captain Ryan、山系露營產品No Brand Gear等。活動更推出10個織人工作坊，涵蓋俄羅斯刺繡、布藝、纏花飾物等工藝。緊接於6月6及7日登場的二手「蟹貨市集」，更加齊集近10個檔主挑選的織物，延續舊織物的生命。
「從視角到織物」展覽
日期： 2026年5月30日至7月5日
時間： 11:00-20:00
地點： 南豐紗廠六廠地下紗廠坊
織人檔主市集
日期： 2026年5月30至31日
時間： 12:00PM – 7:00PM
地點： 南豐紗廠六廠1樓
蟹貨市集
日期： 2026年6月6至7日
時間： 12:00PM – 7:00PM
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