IKEA｜yuu會員限定 香港IKEA首推「宜家自己友派對」玩遊戲贏365份免費肉丸＋購物優惠 朱古力新地$3

如果自問是收納達人，必玩自己友 幾球嘢爭霸戰」衣櫃整理挑戰賽！由即日起，yuu會員於指定期間在門市或網上購物滿HK$188，即可憑當週收據親臨指定分店迎戰。現場將化身緊張刺激的計速賽場，考驗大家速度，只要在限時內迅速將衣櫃收拾得井井有條，速度愈快，獎品愈豐富！26至35秒內完賽即送精美手機繩；20至25秒內挑戰成功更可獲贈超可愛的瑞典肉丸鎖匙扣。銅鑼灣、沙田、荃灣及九龍灣四間門市將各自誕生一位「終極速度王」，獨得「365份免費瑞典肉丸」超級大獎，實現肉丸自由！ 自己友 幾球嘢爭霸戰

2026 年5月30至31日－IKEA 荃灣及九龍灣門市（接受5 月25 至31 日之收據） 挑戰於12:00 至20:00 進行，每間分店即場獎品數量有限，送完即止。

2026 年5月23至24日－IKEA 銅鑼灣及沙田門市（接受5 月21 至24 日之收據）

而在6 月6至7日及13至14日，IKEA將推出「標籤自己友」限定體驗。yuu會員凡於上述四天內在門市或網上消費滿$188，即可於活動網站上傳收據，並按個人喜好自訂一個專屬於你的IKEA價格牌，以幽默創意為自己或摯友DIY「標籤」，打造獨一無二的紀念品。每個指定日期限量1,000份，數量有限，先登記先得。

限定購物優惠

今次「宜家自己友派對」活動更有限定購物優惠，每月5日的會員日可享 95 折優惠，6 月5 日驚喜加碼至 9 折！在6月5日，yuu會員只需親臨門市選購即場提取貨品或瑞典美食廊正價食品，均可享9折優惠。當日於網上選購精選產品，同樣可享9折優惠，大家一於把握機會選購心水貨品。

美食優惠 派對滋味添喜悅

由 5 月21 日至6 月17 日，IKEA推出多項限時美食優惠。首推極高CP值的特濃朱古力新地筒，現正進行限時半價優惠，只需$3就食得到，絕對是夏日消暑的親民之選！另外，兩款充滿熱帶風情的清香檸檬撻及香芒熱情果撻，亦同步推出限時85折，折後只需$16.9！