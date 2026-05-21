機場T2啟用｜機場快綫推出行禮遇 贏走商務艙機票/賞1000MTR分/早晨專綫升級

香港國際機場二號客運大樓(T2)於5月27日正式啟用！港鐵機場快綫同步推出慶「限時出行禮遇」活動，乘搭機場快綫即賞額外1,000 MTR分，同時可參加大抽獎，贏走國泰航空雙人商務艙來回機票，即睇詳情！

機場T2啟用｜限時出行禮遇

為慶祝T2啟用，港鐵機場快綫推出「限時出行禮遇」獎賞活動，獎賞包括：

搭乘即賞額外1,000 MTR 分

由2026年5月27日至6月30日期間，每位合資格MTR Mobile會員使用已連結MTR Mobile賬戶的八達通，乘搭機場快綫往返機場站或博覽館站，以及香港、九龍或青衣站之間的合資格車程，即可一次性獲得額外1,000 MTR分。

贏走雙人商務艙機票

2026年5月27日至6月30日期間，乘客完成上述合資格車程，即同時獲得一次抽獎機會，參與大抽獎，有機會贏取國泰航空雙人商務艙來回機票一套，於北京、上海、台北、東京、大阪、首爾、曼谷、新加坡、吉隆坡及峇里島10 個亞洲人氣目的地之中任選其一。抽獎活動除了機票外，亦送出過萬份獎品，包括「機場快綫免費單程車票」連「$100 ELEMENTS圓方餐飲現金券」500份，以及「$25機場快綫車費折扣」10,000份。