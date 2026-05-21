小編實試無印良品3款新口味爆谷！牛油雞肉咖喱最受歡迎 柚子柑橘糖味評價兩極（有片）

Muji無印良品最近推出3款全新口味爆谷，將品牌一向熱賣的食品元素變成零食，包括牛油雞肉咖喱、抹茶牛奶及柚子柑橘糖口味。今次我們找來3位同事試食，看看這幾款新口味到底是驚喜還是伏味，結果發現大家口味相當兩極！即睇以下試食評價。

牛油雞肉咖喱味最受歡迎 3款口味之中，牛油雞肉咖喱爆谷明顯最受歡迎，不少同事都認為香料味和爆谷意外地配合。 同事Chole表示，一入口時未必會立刻聯想到日式咖喱，反而香料感比較突出，但整體仍然覺得幾好食，「有種唔係日式咖喱嘅感覺，但係幾好食嘅個香味。」更笑言這款爆谷帶點「重慶大廈味」。 另一位同事Connie則認為，咖喱本身偏鹹香，與爆谷的味道相對匹配，「個香辣嗰個味我覺得係啱爆谷。」她亦直言，如果3款要排名，牛油雞肉咖喱會是她的第一位；同事Spring試食後亦表示驚喜，形容味道非常似日式咖喱飯，「直頭係日式咖喱飯嘅味」，更稱是自己幾喜歡的一款。

抹茶牛奶味偏淡 有人嫌似「抹茶粉未撈勻」 至於抹茶牛奶味，3位同事的評價則相對保守，普遍認為抹茶味不算突出。 Chole表示味道其實不差，但口感有點像「抹茶粉未撈勻」的感覺，雖然不算難食，但未算特別驚喜；Connie亦認為抹茶味偏淡，需要食多幾啖後才慢慢感受到抹茶香氣，「反而係咬多幾啖之後先會試到抹茶嘅味道喺度。」；Spring則直接表示這款「唔係好夠味」，在3款之中排名較後。

柚子柑橘糖味最兩極 有人嫌唔夾 有人反而最愛 最有爭議的，則是柚子柑橘糖味。Connie認為，柑橘糖本身較甜、帶清新感，但與爆谷本身的油香不太融合，「我覺得唔係好夾。」；Chole亦覺得這款味道相當奇特，形容入口時雖然有種清新的爆谷香，但甜味與爆谷口感配搭有點違和，「似糖但又唔似啲炸嘢咁樣」，更指食多幾啖後會開始覺得有點怪。 不過Spring反而最喜歡這款，認為柚子味相當突出，感覺幾特別，3款之中他會首選柚子柑橘糖味。



綜合評價：咖喱味最穩陣 柚子味適合獵奇派 綜合3位同事食評，牛油雞肉咖喱味整體接受度最高，香料與鹹香感較容易和爆谷配合；抹茶牛奶味則偏淡，較難留下深刻印象；至於柚子柑橘糖味就最兩極，有人覺得清新特別，亦有人認為甜味與爆谷並不相襯。 如果平時喜歡鹹香系零食，牛油雞肉咖喱味會相對穩陣；至於喜歡新奇口味的人，或者可以挑戰一下柚子柑橘糖味。