在家都可以影出寫真級靚相！10 個狗狗攝影貼士一次學識

不少主人都希望替家中的毛孩留下可愛又自然的照片，無論是日常記錄，還是分享到社交平台，一張拍得好的相片總能叫人會心一笑。不過，狗狗天性好動，往往一見鏡頭便轉身/走開。其實只要掌握以下10 個簡單技巧，在家一樣可以拍出質感十足的愛犬照片。以下整理出10個實用貼士，幫大定家更輕鬆捕捉狗狗最上鏡的一面。

幫狗狗實用貼士1. 先讓狗狗放電

幫狗狗實用貼士 1. 先讓狗狗放電 拍照前，不妨先帶精力充沛的狗狗外出散步、慢跑或玩一會兒，讓牠先消耗體力。待牠情緒較平靜、身體亦放鬆下來後，再開始拍攝，通常會更願意停留原地，也較容易配合鏡頭。

幫狗狗實用貼士2. 打理整潔更上鏡

幫狗狗實用貼士 2. 打理整潔更上鏡 想拍出好看的照片，先替狗狗整理儀容同樣重要。拍攝前可先替牠洗澡、梳順毛髮，如有需要，也可配搭蝴蝶結、領結、小帽子或寵物服飾，為整體造型加分，令畫面更有趣味。

幫狗狗實用貼士3. 先讓牠熟悉鏡頭

幫狗狗實用貼士 3. 先讓牠熟悉鏡頭 如果狗狗對手機或相機較為緊張，可先讓牠聞一聞拍攝器材，慢慢適應鏡頭的存在。當牠不再抗拒或過分好奇時，拍攝起來自然會更順利，照片也較容易呈現自然神態。 幫狗狗實用貼士 4. 光線足夠最重要 光線往往決定照片質素。室內拍攝可利用窗邊自然光，或配合補光燈提升亮度；戶外拍攝則應避免陽光過猛，以免出現過度曝光或陰影太重的情況。光線柔和而充足，畫面自然更清晰好看。

幫狗狗實用貼士5. 善用零食吸引視線

幫狗狗實用貼士 5. 善用零食吸引視線 如果想狗狗望向鏡頭，零食和玩具往往是最有效的幫手。拍攝時可將牠喜歡的零食放在鏡頭上方或附近，引導牠集中視線，便更容易捕捉到眼神明亮、神情生動的一刻。

幫狗狗實用貼士6. 事先布置背景與道具

幫狗狗實用貼士 6. 事先布置背景與道具 正式拍攝前，最好先想好主題和風格。無論是日常生活感，還是節日、生日、畢業等主題照，都應預先整理背景，避免雜物過多，並配搭簡單道具，讓畫面焦點更集中在狗狗身上。

幫狗狗實用貼士7. 連拍更易捕捉表情

幫狗狗實用貼士 7. 連拍更易捕捉表情 狗狗的動作與表情變化很快，開啟手機的連拍功能，往往更容易捕捉到伸舌頭、眨眼或擰頭等可愛瞬間。如果想與狗狗合照，亦可善用倒數計時，替自己預留更多時間調整姿勢和位置。 幫狗狗實用貼士 8. 用腳架提升穩定度 想提升照片質感，可考慮使用自拍棒或三腳架，減少手震對畫質的影響，同時有助嘗試不同角度與構圖。器材未必要昂貴，但穩定度足夠，已可令拍攝效果更理想。

幫狗狗實用貼士9. 與狗狗保持同一視線

幫狗狗實用貼士 9. 與狗狗保持同一視線 不少人習慣由上而下替狗狗拍照，但想畫面更自然，最好蹲下甚至爬低身體，讓鏡頭與牠的眼睛保持同一水平。這種角度不但更有臨場感，也能更好呈現狗狗的神情與輪廓。 幫狗狗實用貼士 10. 按毛色挑選場景 不同毛色的狗狗，拍攝時對背景與光線的要求也略有不同。淺色毛髮通常較容易對焦；至於深色或黑色狗狗，則要特別留意光線是否足夠，並可選擇較明亮、簡潔的背景或道具，令毛色層次更突出。