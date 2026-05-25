日日食保健品有冇效？Prysm iO 測出健康分數 K11限定體驗館 新會員可獲高達$400電子現金券

近年大眾愈來愈重視全方位健康，營養補充品亦成為不少人日常保養的一部分。不過，市面上的保健產品選擇繁多，消費者往往難以判斷自己攝取的營養是否真正被吸收。有見及此, Nu Skin推出了全新非侵入式檢測儀Prysm iO，它化能透過即時分析用家抗氧化指數，將營養數據具體化，協助用家檢視飲食與生活習慣的成效。

Prysm iO儀器採用非侵入式皮膚檢測技術，每次檢測會進行逾700,000次高光譜吸收測量，用家只需15秒，便可測得皮膚的類胡蘿蔔素指數，並轉化為個人健康分數。整個使用流程分為三步，包括先掃描檢測，了解現時飲食、營養補充品及生活方式的效果；再透過專屬應用程式追蹤分數變化，獲取個人化建議；最後按結果調整生活習慣及營養補充方案，從而更有方向地管理健康。

期間限定店登陸 K11 Art Mall 設多個互動專區

大家現在只要上網登記,就可以親身體驗這項智能健康科技! Nu Skin由即日起至6月2日於尖沙咀K11 Art Mall地下中庭設立「Nu Skin智慧健康體驗館」期間限定店，讓公眾了解Prysm iO的功能，同時從多個角度掌握個人健康狀況。

體驗館設有多個互動專區，其中包括以大型視覺藝術裝置打造的Prysm iO產品資訊牆，方便參觀者打卡留念。現場即場登記成為Nu Skin新會員，更可獲高達$400電子現金券；每日首50位新會員更可獲產品體驗裝及限定迎新禮遇。