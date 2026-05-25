熱門搜尋:
特朗普 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-May-25 13:00
更新：2026-May-25 13:00

日日食保健品有冇效？Prysm iO 測出健康分數 K11限定體驗館　新會員可獲高達$400電子現金券

分享：
日日食保健品有冇效？Prysm iO 測出健康分數 K11限定體驗館　新會員可獲高達$400電子現金券

日日食保健品有冇效？Prysm iO 測出健康分數 K11限定體驗館　新會員可獲高達$400電子現金券

adblk4

近年大眾愈來愈重視全方位健康，營養補充品亦成為不少人日常保養的一部分。不過，市面上的保健產品選擇繁多，消費者往往難以判斷自己攝取的營養是否真正被吸收。有見及此, Nu Skin推出了全新非侵入式檢測儀Prysm iO，它化能透過即時分析用家抗氧化指數，將營養數據具體化，協助用家檢視飲食與生活習慣的成效。

非侵入式檢測　15秒讀取抗氧化狀態 非侵入式檢測　15秒讀取抗氧化狀態非侵入式檢測　15秒讀取抗氧化狀態 非侵入式檢測　15秒讀取抗氧化狀態 非侵入式檢測　15秒讀取抗氧化狀態

非侵入式檢測　15秒讀取抗氧化狀態

Prysm iO儀器採用非侵入式皮膚檢測技術，每次檢測會進行逾700,000次高光譜吸收測量，用家只需15秒，便可測得皮膚的類胡蘿蔔素指數，並轉化為個人健康分數。整個使用流程分為三步，包括先掃描檢測，了解現時飲食、營養補充品及生活方式的效果；再透過專屬應用程式追蹤分數變化，獲取個人化建議；最後按結果調整生活習慣及營養補充方案，從而更有方向地管理健康。

期間限定店登陸K11 Art Mall　設多個互動專區 期間限定店登陸K11 Art Mall　設多個互動專區 期間限定店登陸K11 Art Mall　設多個互動專區 期間限定店登陸K11 Art Mall　設多個互動專區 期間限定店登陸K11 Art Mall　設多個互動專區

期間限定店登陸K11 Art Mall　設多個互動專區

大家現在只要上網登記,就可以親身體驗這項智能健康科技! Nu Skin由即日起至62日於尖沙咀K11 Art Mall地下中庭設立「Nu Skin智慧健康體驗館」期間限定店，讓公眾了解Prysm iO的功能，同時從多個角度掌握個人健康狀況。

體驗館設有多個互動專區，其中包括以大型視覺藝術裝置打造的Prysm iO產品資訊牆，方便參觀者打卡留念。現場即場登記成為Nu Skin新會員，更可獲高達$400電子現金券；每日首50位新會員更可獲產品體驗裝及限定迎新禮遇。

adblk5

場內亦集中展示多款Nu Skin美容及健康保健產品，包括Prysm iOLifePakPrysm認證產品，以及ageLOC® WellSpa iO排毒循環美體儀，讓公眾進一步了解品牌背後的科研技術與產品定位。至於專業健康測量站Wellness Check Point，除可率先體驗Prysm iO檢測外，亦提供PASESA心血管健康測試、InBody體型管理分析，以及睡眠健康與抗壓力評估。

週末加推營養師諮詢及互動工作坊 週末加推營養師諮詢及互動工作坊 週末加推營養師諮詢及互動工作坊

週末加推營養師諮詢及互動工作坊

展期內逢週末（5月23、24、30及31日），現場將加設專業營養師駐場，即場解讀測量結果，並配合睡眠及抗壓力問卷，提供健康諮詢。同場亦會舉辦「抗氧化小講堂」、「運動挑戰賽」、「個人色彩測試」及「流沙鏡面」工作坊；而以Cafe概念打造的Nu Cafe，則讓參觀者試飲PHARMANEX ®產品，並了解如何把相關產品融入日常飲食之中。

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務