全球首座Pokémon主題機場 7月日本石川縣開幕！過百隻飛行系精靈進駐/限定周邊餐飲

為重振能登半島震後災區經濟，日本石川縣政府與Pokémon With You聯手合作，將現有的「能登里山機場」進行大改造，化身為全球首個Pokémon主題機場！機場內除了有多個主題打卡位，更有主題餐點及周邊精品。機場將於2026年7月7日正式揭幕，期間限定開放至2029年9月底。各位精靈訓練員，記得不要錯過！

111隻飛行系精靈+巨型比卡超登陸機場

現時的能登里山機場將重新命名為「能登里山Pokémon with You機場」，內部將以Pokémon主題重新裝潢。機場的外觀、入境大堂、支柱，甚至指示牌，都有小精靈的身影！其中絕對不能錯過到2樓的挑高空間盡情打卡，將設有於半空懸掛的巨型比卡超與飛機造型氣球，周邊更有總共111種「飛行系」精靈現身，與各位粉絲見面！

1樓入境大堂，更會看到以「光明未來」為主題的大型藝術裝飾，作品包含能登的自然風光，而畫中的比卡超、正電拍拍及負電拍拍更會化身立體雕像迎接各位旅客。記得一定要登上機場的觀景台，特別打造以「比卡超的里山」主題的空間，多隻比卡超聚集在一起形成獨特打卡位，當中還混入了其他小精靈，等著粉絲們去尋寶打卡。