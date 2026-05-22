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出版：2026-May-22 12:00
更新：2026-May-22 12:00

全球首座Pokémon主題機場 7月日本石川縣開幕！過百隻飛行系精靈進駐/限定周邊餐飲

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全球首座Pokémon主題機場 7月日本石川縣開幕！過百隻飛行系精靈進駐/限定周邊餐飲

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為重振能登半島震後災區經濟，日本石川縣政府與Pokémon With You聯手合作，將現有的「能登里山機場」進行大改造，化身為全球首個Pokémon主題機場！機場內除了有多個主題打卡位，更有主題餐點及周邊精品。機場將於2026年7月7日正式揭幕，期間限定開放至2029年9月底。各位精靈訓練員，記得不要錯過！

111隻飛行系精靈+巨型比卡超登陸機場

現時的能登里山機場將重新命名為「能登里山Pokémon with You機場」，內部將以Pokémon主題重新裝潢。機場的外觀、入境大堂、支柱，甚至指示牌，都有小精靈的身影！其中絕對不能錯過到2樓的挑高空間盡情打卡，將設有於半空懸掛的巨型比卡超與飛機造型氣球，周邊更有總共111種「飛行系」精靈現身，與各位粉絲見面！

1樓入境大堂，更會看到以「光明未來」為主題的大型藝術裝飾，作品包含能登的自然風光，而畫中的比卡超、正電拍拍及負電拍拍更會化身立體雕像迎接各位旅客。記得一定要登上機場的觀景台，特別打造以「比卡超的里山」主題的空間，多隻比卡超聚集在一起形成獨特打卡位，當中還混入了其他小精靈，等著粉絲們去尋寶打卡。

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機場更引入了數碼互動元素，旅客可在機場內透過手機觀看3部原創短篇動畫。其中《飛吧！寶貝龍》更與場內設置的立像互相聯動，享受結合虛實的精彩體驗。

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必點主題餐飲

3樓的餐廳「Restaurant Annon」，更配合機場推出限定主題餐單，提供2款小精靈造型班戟及特飲。同時點選班戟特飲套餐，更可獲得精美的原創餐墊，粉絲絕對不容錯過。

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必點主題餐飲

必搶機場限定周邊

買手信絕對是旅行的指定動作！位於機場2樓的商店「Serendipity」，將會開賣一系列機場專屬的限定周邊商品。除了打卡必備T-shirt、鎖匙扣外，更結合旅行主題，推出印有全新「希望之空」藝術圖案與機場Logo的行李吊牌、行李箱束帶等實用小物。由於周邊數量有限，想要入手心頭好，就記得提早排隊進場。

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特色Pokémon巴士登場 串連能登人氣主題景點

同時官方宣佈自7月中旬起，將會推出2款全新設計的Pokémon彩繪特急巴士與周遊巴士，分別為「金澤站—能登里山機場—輪島市」的特急巴士，預計每日往返各1班，方便適合計劃遊覽金澤市區的旅客。

另一款則是全新「能登周遊巴士」，路線將串連能登半島各個Pokémon打卡熱點，包括今年5月開幕、位於七尾市的「和倉溫泉寶可夢足湯」，以及珠洲市的仙子伊布立體雕像「ニンフィア with LOVE」景點。周遊巴士於周末、公眾假期以及暑假期間運行。

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