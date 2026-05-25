毛孩在想什麼？AI寵物翻譯器 PettiChat 號稱1.2秒即時解讀

不少有養貓狗的主人都一定有幻想過，如果有一天真的能和家中的毛孩對話，就可以直接知道牠現在是開心、緊張、撒嬌，還是單純肚子餓，最重要的是可以即時知道牠們身體有什麼不適！最近，杭州一間PettiChat公司推出寵物翻譯器，產品號稱能即時翻譯寵物與飼主雙方語言。

主打雙向即時溝通 1.2 秒完成翻譯 「PettiChat」是一款主打雙向即時溝通的AI寵物翻譯器，宣稱不只可以把貓狗的叫聲轉換成較容易理解的人類語意，也能把飼主的語音轉化為寵物較容易接收的聲音訊號。根據官方與募資頁面的說法，裝置主打即時反應，翻譯速度約為1.2秒，並以可穿戴方式固定在寵物項圈上，讓飼主日常互動時就能直接使用。

結合聲音與行為分析 AI 可持續學習個體差異 和過去不少只靠叫聲判讀寵物情緒的產品相比，「PettiChat」勝在它不只分析聲音，同時也會結合動作與行為表現一起判讀。根據公開資料，團隊表示這套系統以超過100萬條寵物聲音與行為樣本訓練而成，能同步辨識毛孩的叫聲、耳朵與尾巴等肢體反應，藉此提升判讀準確度。官方同時強調，這套AI具有自我學習能力，會隨著配戴時間增加，逐步記錄每一隻寵物的發聲習慣與個別特徵，讓後續翻譯結果更貼近牠本身的性格與表達方式。

募資引關注 實際效果仍待市場驗證

募資引關注 實際效果仍待市場驗證 目前「PettiChat」曾在Kickstarter上進行募資，公開頁面顯示專案募得約12.6萬美元、吸引超過700名支持者，話題性相當高。官方資料指出，產品重量約27克，建議零售價為198美元，募資期間則曾提供更低的早鳥價格。但這類產品目前仍處於早期市場驗證階段，實際翻譯效果、長期使用表現，以及不同犬貓個體之間的準確度，未來仍有待更多使用者經驗與測試來觀察。