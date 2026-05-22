香港製造｜駱駝牌第三代梁澄宙 建築師變身傳統工業掌舵人 冀成：代表香港的手信（有片）

於英國修讀建築的Raymond，畢業後於當地從事則師工作數年，回港後更與夥伴成立自己的則樓。直到2010年，駱駝牌九龍灣舊廠房需要改建成君立酒店，項目好自然交到他手上，「作為一個則師，會以一個專業角度，去看這個改建項目。但當中必會牽涉到私人感情，因為八十年代建廠時，爸爸有帶我巡地盤。」他指作為則師，當然希望為客戶設計出最好空間，但自己角色又是發展商時，兩邊都要平衡就是一個挑戰，「改建時因為舊廠已有一個結構限制，令整件事更加困難；而成功了之後，則是一個很好的鼓勵。」

駱駝牌1940年由Raymond爺爺梁祖卿成立，數月後遇上日軍侵華被迫停廠；重光後廠房繼續為香港人生產保溫水壺、飯壺，憑優質玻璃真空內膽，以及售後維修服務，令駱駝牌在香港屹立86年。Raymond為廠房改建後，其父第二代掌舵人梁立人準備退休，他順理成章回公司幫手，首要任務就是活化品牌，「以往我們主要外銷，生意模式比較『企業對企業』；我回來後覺得『企業對消費者』模式，比較適合我們。」近年大家看到色彩斑斕、設計充滿特色的暖水壺，就是出自他的主意，「我們的產品不算便宜，但企業對消費者的模式，就可以設計具特色的產品，讓消費者樂意購買。」

除了年輕化的外觀，駱駝牌亦與不少單位合作，包括眾多慈善機構。去年就跟 LoveXpress及其社企The Edible Projects合作，推出限量籌款產品，幫助一些患有自閉症的青少年。還有LAP保護動物慈善協會(LAP Lifelong Animal Protection Charity)，「我們與LAP 合作差不多已兩年，每年做一套產品籌款，會採有不同動物圖案印在保暖壺上，每件產品賣得愈多，我們捐得愈多。去年又與李小龍會合作，在君立酒店舉行李小龍85周年誕辰展，剛巧駱駝牌又是85周年，就合作推出了一款暖水壺，銷量挺佳。」

此外，駱駝牌每年都會舉行公開設計比賽，就是希望培養年輕人創意，「現在腦裡經常想，就是與時並進，我們辦的設計比賽，是香港居民(18歲或以上)就可以參加，旨在培育設計師持續創新，加入年輕人創意，絕對是雙贏的出路。」Raymond相信駱駝牌的長遠視野，會獲得本地不同界別認同，如西九M+博物館商店，早前就把駱駝牌的產品引入，推介給藝術愛好者。

堅持香港製造 延續幾代人集體回憶

生產工序大部分仍堅持在香港製造，是駱駝牌另一值得香港人支持的原因。Raymond稱父親沒有在八十年代選擇北上設廠，原因是不捨親子時間，「爸爸想放多些時間在我們身上，因此堅持在香港建廠生產。」談到Stanley不鏽鋼保溫杯在美國大賣，他稱暫時沒有興趣攻入北美市場，「他們的產品偏大型，容量動輒就1、2公升；但我們亞洲市場喜歡小巧一點的產品，方便攜帶出街。這刻我想集中在亞洲發展，做好我們自己這個圈，再看如何發展下去。」為了將生產軌跡延長，Raymond在剛舉辦完的香港禮品展推出兩款保溫杯新盲盒，「目標希望駱駝牌成為能夠代表香港的手信，因為我們的產品有香港的DNA，這點甩不掉，賣去哪裡或者在哪裡生產，我們還是保留著香港的DNA，都是用香港設計為主。」