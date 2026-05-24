潤娥仙氣現身康城影展 窈窕身材長年維持48kg 瘦身不節食靠3招進行身材管理

韓國35歲女星潤娥，再度受邀踏上《第79屆康城影展》紅地氈，她以Qeelin 全球品牌代言人身份亮相，身穿一襲純白抹胸禮服搭配奢華珠寶，猶如童話中的公主，驚艷全場。身材長年維持168 cm、48 kg的她，就透露自己從不靠極端節食來瘦身。她擁有一套高效、人性化的身材管理妙招，靠以下介紹的3招，就能不用餓肚子，輕鬆維持傲人線條與亮麗氣質。

潤娥消水腫的日常 早晨流汗比黑咖啡更有效

許多人習慣清晨喝美式咖啡消腫，但潤娥更崇尚「身體自主代謝」。她每天早起會進行30分鐘的戶外慢跑或室內有氧運動。早晨運動能瞬間活化全身血液循環，透過流汗去除身體多餘水分，比單靠咖啡因更具備以下3大健康優勢：