暑假好去處｜香港故宮文化博物館推6大親子工作坊 變身法老王解開金字塔之謎！

想小朋友過一個既開心又有意義的暑假？不妨帶他們參加香港故宮文化博物館舉辦的6大親子工作坊。今年工作坊以備受歡迎、香港歷來規模最大的「古埃及文明大展」為主題，參加者不但能夠化身法老王，更可體驗古埃及造紙術及認識金字塔之謎。各位家長不妨為家中的小埃及歷史迷報名！

設專屬參觀時段

上年推出的「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」至今已經超過42萬人次參觀，深受公眾歡迎。為不同年齡層和背景人士設計的教育空間「故宮學堂」推出多款古埃及主題親子工作坊。重頭戲「博物館歷奇親子夜」將設有專屬參觀時段，參加者將在古埃及人物角色帶領下，認識古埃及的建築知識和聖書體文字。

同樣以古埃及為主題的「小小考古學家夏令營」中，5至10歲的小朋友將會換上古埃及服飾，參與一系列活動，當中包括展覽導賞、模擬文物挖掘、動物崇拜探索和創作卡諾皮克罐，感受古埃及文明的奧秘。