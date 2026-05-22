銅鑼灣TIFFANY & CO. BLUE BOX CAFÉ 6.13開幕！米芝蓮星級名廚主理 即睇新店3大亮點

TIFFANY & CO.銅鑼灣利園全新專門店近日正式開業，而位置店舖二樓附設的 Blue Box Café 將於6月13日開幕！今次新店由米芝蓮星級餐廳Andō的國際名廚Agustin Balbi主理，供應特色早餐、下午茶和全日美食，不單賣相精緻，而且店內設計亦充滿心思，下文即為大家介紹新店3大亮點！

亮點1.夢幻TIFFANY經典藍色禮盒天花板設計 Blue Box Café將奢華極致的品牌美學與精緻的味蕾藝術完美融合，一踏入餐廳，最矚目的絕對是其天花板設計，頂部掛滿海量的 TIFFANY經典藍色禮盒，交織出震撼的視覺效果，當陽光與店內燈光穿透其中，彷彿置身於夢幻的藍色泡沫之中，相信定必會讓TIFFANY粉絲尖叫，絕對是不可錯過的必影打卡位！另外餐廳內特別設有酒吧及私人廂房，空間隱密性極高，更以多位知名藝術家的非凡作品點綴，當中包括由 Molly Hatch 精心設計的牆面藝術裝置，為整個空間增添了濃厚的藝術氣息。

亮點2.米芝蓮星級名廚主理 品牌今次特別與香港米芝蓮星級餐廳 Andō 合作，邀請到阿根廷籍國際名廚 Agustin Balbi 攜手打造奢華美食。名廚 Agustin 這次特別將其獨到的國際視野，融合本地的烹飪技法與時令食材，為大家精心呈奉一系列充滿特色的早餐、下午茶和全日美食。每一道料理不僅賣相精緻，更將味蕾藝術發揮得淋漓盡致。

亮點3.高質餐飲體驗 餐廳主打精心設計的全日餐單，當中當然少不了享譽國際的經典Tiffany Afternoon Tea，配以多款精緻的鹹甜點與招牌甜品，粉絲必食！菜式方面，首推「時令番茄布拉塔芝士沙律」，微辣醬汁與香濃芝士在舌尖交織，清新開胃。奢華的「吞拿魚他他」鋪滿魚子醬，佐以煙燻醬油及香脆木薯片，層次豐富。而海鮮控絕對不能錯過主廚誠意之作「西班牙紅蝦飯」，米飯吸飽濃郁蝦膏精華，配上鮮甜彈牙的紅蝦，極致鮮味讓人一試難忘！



TIFFANY & CO. BLUE BOX CAFÉ

地址：銅鑼灣新寧道1號利園三期地下及1樓G01-G10及101-109號舖

開幕日期：6月13日