牛角Buffet優惠2026｜全日放題減價低至$258起！用餐時間延長 Level 4加推燒鴨肝

日本燒肉放題專門店牛角Buffet推出全新套餐，不但將用餐時間、食材配置、會員限定內容以至餐目全面升級，更特別將價格調整至$258起，令價錢更親民，CP值更高！而Level 4全日放題餐目更首度加入人氣燒鴨肝，並加推燒蠔及炸蠔，喜歡燒肉的朋友記得不要錯過以下優惠！

牛角Buffet今次全面升級 牛角Buffet今次全面升級，4大重點包括延長用餐時間、推出更親民價位入門方案、升級人氣食材，以及加碼會員專屬餐目，為大家帶來更高質素的餐飲體驗。牛角Buffet將全線放題時限大幅延長，當中Level 4由130分鐘增至180分鐘；Level 1至Level 3亦統一延長至120分鐘，讓食客可以更從容享受燒肉時光。同時，餐廳推出全新Level 1全日放題，價格由原本的$328調整至$258起，進一步降低入場門檻。雖然餐目略作精簡，但依然嚴選肉類及食材，維持品牌一貫的高水準。

食材方面亦有明顯加碼！過往僅限Level 5供應的人氣燒鴨肝，今次首度下放至Level 4，經燒烤後外脆內軟、油香濃郁；同級亦新增日本半殼燒蠔及珍寶炸蠔，鮮甜與酥脆兼備。Level 3則首度加入羊架，增添食物款式。

會員更可享限定專屬體驗，特別推出「名產和牛巡禮」，將定期供應宮崎牛、北海道富良野和牛及仙台牛等，帶來不同產地的頂級風味；同時加推珍寶海捕虎蝦，肉質鮮甜彈牙，令整個用餐享受更上一層樓！