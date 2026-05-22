香港大型卡牌展《Grade10 FEST Summer 2026》6月回歸 寶可夢30周年珍藏卡展出（附購票連結）

近年收藏卡熱潮持續升溫，由競技遊戲逐漸演變成結合收藏、投資及流行文化的市場。本地大型卡牌活動《Grade10 FEST Summer 2026》將於今年端午節長周末（6月19日至21日）再度回歸，雲集逾120家海內外參展商，並以《Pokémon》30周年為主題，展出多張極具收藏價值的Vintage珍藏卡。

逾120家海內外參展商參與 《Grade10 FEST Summer 2026》今年規模進一步擴大，邀請來自中國內地、美國、英國、日本、新加坡、馬來西亞及菲律賓等地的參展商參與。 多個國際卡牌品牌及平台亦會現身，包括中國卡牌品牌PokeColor、美國拍賣行Goldin、評級機構CGC Cards，以及日本卡牌交易平台Clove等，現場設有卡牌交易、展示及交流區域。 《Pokémon》30周年主題展 今屆活動最大亮點之一，是以《Pokémon》誕生30周年為主題的大型展覽。大會將展出多張橫跨1996年至2024年的珍藏卡牌，涵蓋《Pokémon TCG》近30年歷史。

展品包括被視為全球最珍貴卡牌之一的1998年「Pikachu Illustrator」插畫師卡（PSA 9）、1996年遊戲測試版比卡超，以及由原畫師有田滿弘親筆簽名的初版噴火龍卡等。另外，現場亦會展出多張罕有賽事獎品卡，包括1998年日本親子大賽獎品卡及1999年Secret Super Battle冠軍卡。整批Vintage珍藏總值達數千萬港元。

「穿越時光之旅」重現歷代回憶 活動亦新增「穿越時光之旅」沉浸式展覽，以不同年代的《Pokémon》文化作主題，重現多個經典場景。 展區將模擬1990年代初代遊戲機及家居擺設、2000年代動畫與卡牌對戰場景，以及2016年《Pokémon GO》熱潮，希望讓不同年代的玩家重新感受童年回憶。 卡迷可Cosplay入場 「喬伊」與「君莎」現身 今年活動亦鼓勵參加者以Cosplay形式入場，現場更會有《Pokémon》動畫中的經典角色「喬伊」及「君莎」與參加者互動，增添氣氛。 台灣啦啦隊「桃氣女孩」推出限定收藏卡

除了卡牌展覽外，活動今年亦加入跨界合作元素，聯乘台灣職業排球聯盟啦啦隊「桃氣女孩（Peach Girls）」推出限定收藏卡，並於現場率先發售。部分成員包括草莓、詩函、茉莉、宛宛、瑄瑄及艾麗，亦將親身到場表演及舉行簽名會，與粉絲互動。



門票5月22日起公開發售 《Grade10 FEST Summer 2026》門票即日起，在EXPERIENCE11、POPTICKET及01Space公開發售。 普通門票 ：$80 包含一天通行及精美卡包一包（不含稀有款） 小童門票 ：$40 包含一天通行，適用於 4 至 11 歲；4 歲以下免費入場 購票連結： EXPERIENCE 11 撲飛 POPTICKET 01 Space

Grade10 Summer

《Grade10FESTSummer 2026》活動詳情︰ 日期：2026 年 6 月 19 至 21 日（星期五至日） 開放時間：6 月 19 日（五）：下午 2:00 至晚上 8:00 ；6 月 20 及 21 日（六及日）：中午 12:00 至晚上 8:00 地點： 香港灣仔合和酒店 16 樓大禮堂

