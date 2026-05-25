網上熱話｜自認中上樣港男呻識唔到女朋友 不解為何女仔對其充滿戒心：我靚仔過好多明星！

情感世界一向沒有既定答案，所謂合則來不合則去，要在茫茫人海中找到適合自己的另一半，絕對並非易事。早前，一位自認「中上樣」的港男在討論區上發文，苦訴女生大多對他充滿戒心，並列出多項自身過人之處，隨即引起網民留言嘲諷。

早前，一位港男在討論區以「點解女仔對我咁有戒心？」為題發文。帖文開首他直接表明自己「算中上樣7/10（分）」、「靚仔過好多明星」。然而，當他想約「之前一齊做project嘅女仔」出來「出嚟食飯慶祝完sem」時，對方卻以「媽媽唔俾佢識陌生人，驚識到壞人俾人呃」為藉口拒絕應約。

這位自信男不解為何女方要拒絕他，更指對方「到而家都唔覆我機，路過見到面都扮睇唔到，急急腳行開」。因而他嘗試在討論區發文，並列出自己的個人優勢，詢問眾人「有咩方法可以令我睇上去唔似壞人渣男」。他所列出的自身條件除了比明星更帥外，還包括「讀書唔差入到大學」、「 GPA都過到3」，以及「睇落都唔似壞人，出街冇俾警察查過身份證」。

網民留言 「 花若盛開，蝴蝶自來 」

發文者自信滿滿卻慘遭拒絕，令他十分費解。而一眾網民看完他的經歷後，竟不約而同紛紛留言嘲諷，直言「你認為7/10分，實際上女仔眼中可能你係0.7/10分」、「俾人查過身份證就似壞人啦咩？」、「靚仔過好多明星你一早溝死女啦」。

不過，亦有人循循善誘表示「女仔對你冇興趣就咩理由都講得出。對你有興趣就唔使理由，佢點都肯同你相處，甚至有啲進取啲會主動約你出去，製造同你單對單嘅相處空間」，又安慰道「鹹魚白菜各有所好，總會有人對你有興趣嘅，花若盛開，蝴蝶自來；人若精彩，天自安排」。