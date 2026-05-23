周末好去處｜太古糖145周年活動！免費派特飲＋限定禮品＋巨型方糖椅打卡 經典糖車穿梭港九新界多區

太古糖迎來 145 周年，品牌將於 5 月 23 日率先進駐銅鑼灣東角道，設置「太古糖 145 周年 Sugar Chair」打卡裝置，為慶祝活動揭開序幕。其後於 5 月 28 日回到品牌歷史起點——糖廠街，正式啟動「太古糖 145 周年經典糖車」，一連 5 天穿梭港九新界多區，為市民送上限定飲品及周年紀念禮品。另外活動期間更會有晚安莉莉「打氣 Mini Concert」、人氣 YouTuber 現場互動、145 周年特別限定金句咖啡糖包及一系列限定周邊，下文立即為大家介紹！



太古糖 145 周年 Sugar Chair

太古糖將於5月23日在銅鑼灣東角道設置首個街頭裝置「太古糖 145 周年 Sugar Chair」，以太古方糖為靈感，將經典產品記憶轉化為可坐下、可打卡、可互動的城市裝置，讓市民在熱鬧街頭之中稍作停留，為繁忙日常加一點甜，大家有興趣的話一於去打卡！



「太古糖 145 周年 Sugar Chair」活動詳情