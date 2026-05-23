周末好去處｜太古糖145周年活動！免費派特飲＋限定禮品＋巨型方糖椅打卡 經典糖車穿梭港九新界多區

太古糖迎來 145 周年，品牌將於 5 月 23 日率先進駐銅鑼灣東角道，設置「太古糖 145 周年 Sugar Chair」打卡裝置，為慶祝活動揭開序幕。其後於 5 月 28 日回到品牌歷史起點——糖廠街，正式啟動「太古糖 145 周年經典糖車」，一連 5 天穿梭港九新界多區，為市民送上限定飲品及周年紀念禮品。另外活動期間更會有晚安莉莉「打氣 Mini Concert」、人氣 YouTuber 現場互動、145 周年特別限定金句咖啡糖包及一系列限定周邊，下文立即為大家介紹！
太古糖 145 周年 Sugar Chair
太古糖將於5月23日在銅鑼灣東角道設置首個街頭裝置「太古糖 145 周年 Sugar Chair」，以太古方糖為靈感，將經典產品記憶轉化為可坐下、可打卡、可互動的城市裝置，讓市民在熱鬧街頭之中稍作停留，為繁忙日常加一點甜，大家有興趣的話一於去打卡！
「太古糖 145 周年 Sugar Chair」活動詳情
日期：2026 年 5 月 23 日（星期六）
時間：2 - 4 pm
地點：銅鑼灣東角道街頭
一連5天！經典糖車穿梭港九新界多區
太古糖 特別打造了一部充滿英倫復古風的「太古糖 145 周年經典糖車」，化身流動「一點糖吧」，回到品牌歷史起點糖廠街出發，連結品牌百年歷史與當代城市生活，穿梭港九新界多區。首航禮當日現場非常熱鬧，最矚目的絕對是以經典太古方糖為靈感設計的巨型「Sugar Chair」打卡裝置，充滿玩味，拍出來的照片絕對能洗版IG！此外，現場還邀請了人氣YouTuber與大家近距離互動，更有本地樂隊晚安莉莉帶來充滿正能量的「打氣 Mini Concert」。大家可以一邊享受音樂，一邊走到「一點糖吧」飲料站，免費領取限定特飲及145周年精美禮品。
而在5月29日至6月1日期間，這部復古糖車將會化身流動加油站，連續四天走訪中環、尖沙咀、銅鑼灣及旺角等人流最旺的地區。各位街坊和上班族只要在現場追蹤「Taikoo Sugar」官方Facebook或Instagram專頁，就可以免費換領「一點糖吧」的限定飲品或145周年限量禮品。如果於現場與糖車拍照並上載至個人IG，更有機會將指定的周年神秘禮品帶回家，當中包括太古糖 145 周年限定金句咖啡糖包、太古糖 145 周年迷你環保袋、太古糖 145 周年環保袋、太古糖 145 周年迷你相機、太古糖 145 周年方糖公仔及太古糖 145 周年麻雀套裝等，極具紀念價值！
太古糖 145 周年經典糖車巡迴 活動詳情
5 月 28 日｜糖廠街首航禮
地點：糖廠街，PCCW Tower 旁
時間：12nn – 2:30 pm
太古糖 145 周年經典糖車巡迴
活動日期、時間及地點：
5 月 29 日｜12nn – 4pm｜中環皇后大道中（中環中心附近）
5 月 30 日｜12nn – 4pm｜尖沙咀海防道
5 月 31 日｜12nn – 4pm｜銅鑼灣廣場一期
6 月 1 日 ｜12nn – 4pm｜旺角朗豪坊正門外
*活動飲品及禮品數量有限，送完即止。實際活動安排以現場公布為準。