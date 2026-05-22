新店關注組｜$298起！阿根廷風扒房自家熟成頂級阿伯丁安格斯牛扒

西營盤即將有間阿根廷布宜諾斯艾利斯風情扒房與小酒館Don Pedro進駐，招牌牛扒特別挑選阿根廷頂級農場自然放牧的阿伯丁安格斯牛（Aberdeen Angus），經過自家熟成，並用特製平底鐵板直火燒製，配阿根廷Malbec紅酒，給客人體驗阿根廷異國風味

兩位創辦人大有來頭，Christopher Mark與Vidur Yadav是前Black Sheep集團高層，擁有多年豐富餐飲包括開拓著名扒房品牌經驗。二人開設這間扒房，靈感源自Christopher在阿根廷的體驗，鍾情布宜諾斯艾利斯的獨特風情，扒房以柔和燭光點綴輕鬆氣氛。他們嚴選的優質牛肉，與被譽為全球最佳扒房、位於布宜諾斯艾利斯的Parrilla Don Julio，同樣出產自阿根廷頂級農場與飼養者。其聞名的阿伯丁安格斯牛隻在廣闊肥沃的彭巴草原上以草飼放養，培育出細緻的油花、嫩滑的肉感與濃厚的肉味。

首席屠夫切割與熟成

牛肉交由首席屠夫工藝匠人Seth McKenzie挑選、切割與熟成，在自設的熟成牛肉雪櫃，將肉眼部位熟成75天、牛柳熟成40天，令肉味強化深邃。兩款部位以 plancha（平底高溫鐵板）直火燒製，能快速將外層形成焦脆效果，並鎖著肉汁，配阿根廷風味Chimichurri 汁或胡椒忌廉汁。配菜可選擇炸薯角、燒秀珍菇、新鮮蘆筍或番茄沙律。

阿根廷葡萄酒單除了傳統的Malbec（馬爾貝克）外，亦引入阿根廷新派精品酒莊釀造的美酒，迎合酒迷。