榴槤控必食！Pizza Hut榴槤系列回歸 馬來西亞直送D24榴槤/全新榴槤芝脆夾餅

各位榴槤控注意，Pizza Hut榴槤季再度回歸！5月21日起至6月30日期間，Pizza Hut「正到唔榴手」榴槤系列強勢回歸，今年陣容升級，一口氣推出7款迷你批、甜品、小食及特飲。不只有馬來西亞直送的頂級D24榴槤，今年更推出追加果蓉，疊出18球榴槤山迷你批，即睇詳情！

D24迷你批回歸 最多追加至18球榴槤 「D24黃金榴槤迷你批」再度限定登場，採用手工酸種批底，鋪滿濃郁的 D24 榴槤吉士醬與芝士，分別推出8球及12球版本，拉絲芝士與絲滑甘甜的榴槤肉完美融合。凡惠顧此系列，可低至每份$13起額外追加D24榴槤果蓉，最多可加至6球，打造18球榴槤肉的「超級迷你批」，香氣濃郁，沖擊味蕾！8球及12球「D24黃金榴槤迷你批」加配優惠價低至$59起。

全新榴槤小食拼盤/D24榴槤芝脆夾餅登場 除了皇牌迷你批，今年Pizza Hut新品有「D24 榴槤芝脆夾餅」，薄脆的餅皮內包裹著滿滿的 D24 榴槤肉與微鹹的拉絲芝士，焗至外表金黃酥脆，一口咬下，芝士的鹹香與榴槤的果香在口中全面爆發，層次豐富。系列更首度推出兩款全新拼盤：「榴槤芝最」拼盤包括有貓山王麻糬、D24榴槤班戟卷以及全新的芝脆夾餅，讓人一次試勻三種風味；而「榴心酥Good」拼盤則集合了雙重D24榴槤千層酥皮撻、班戟卷和麻糬，甜品控必食。

經典榴槤美食人氣回歸 多款經典美食方面也宣布重磅回歸！堂食限定的「增量版 D24榴槤雪香」由以往的1球榴槤蓉激增至3球，冰涼綿滑的雪糕配上3大球厚實果肉，非常解暑。同樣升級的還有「雙重D24千層酥皮撻」，鬆脆的酥皮注入香濃順滑的榴槤內餡，升級版更額外在撻面加上1球榴槤蓉，打造外酥內滑的極致口感。此外，堂食限定的「D24榴槤雲呢拿沙冰」將果蓉打成綿密沙冰並在頂層擺上1球榴槤蓉，同樣冰爽透心。再加上煙韌班戟皮包裹飽滿內餡的「D24榴槤班戟卷」，以及Q彈外皮內藏頂級果蓉的「貓山王麻糬」，整個豪華榴槤陣容絕對讓人「榴槤」忘返。