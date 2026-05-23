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生活
出版：2026-May-23 18:00
更新：2026-May-23 18:00

BTS香港演唱會2027｜一文睇會員優先購票/票價/座位表/VIP福利詳情

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Joe194888

BTS香港演唱會2027｜一文睇會員優先購票/票價/座位表/VIP福利詳情

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Army們留意！韓國大勢男團防彈少年團（BTS）時隔7年終於都宣佈再度來港開演唱會！今次的「ARIRANG」世界巡迴演唱會香港站將於明年3月於啟德主場館連開三場，並已開放官方會員優先購票登記，即睇以下優先購票登記流程、票價、購票平台、座位表以及VIP福利等詳情，Army們記得較定鬧鐘搶飛喇！


BTS演唱會2027香港｜ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) 優先訂票流程

  1. 在 Weverse Shop 登記 ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL)。

  2. 於登記時期內在 Weverse 登記 ARMY MEMBERSHIP 優先訂票。

    登記時期：2026年5月22日 (星期五) 下午1時至 2026年5月27日 (星期三) 早上11時 (香港時間)

  1. 於 HK Ticketing 登記帳戶

    必須擁有HK Ticketing 帳戶才能參與優先購票。

  1. 於 ARMY MEMBERSHIP 優先訂票時期購買門票。

    優先訂票時期：2026年6月9日 (星期二) 上午11時至晚上10時 (香港時間)

    您的ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員編號作為預售代碼。 請輸入會員編號整組字母及數字，中間碼帶任何空格（例如：BA123456789）。

    每個會員每場演出最多可購買 4 張門票。

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BTS演唱會2027香港｜ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) 優先訂票流程

BTS演唱會2027香港｜各大平台優先訂票及公售時間

  • ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) 優先訂票登記 

2026年5月22日（星期五）下午1時至2026年5月27日（星期三）早上11時 

  • ARMY MEMBERSHIP 粉絲會員優先訂票 

2026年6月9日（星期二）上午11時至晚上10時 

2026年6月10日（星期三）上午10時至晚上11時59分 

  • LIVE NATION 會員優先訂票 

2026年6月10日（星期三）上午11時至晚上10時 

  • HK TICKETING 快達票公開發售 

2026年6月11日（星期四）上午11時起 

購票平台：HK Ticketing / Trip.com 


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BTS演唱會2027香港｜各大平台優先訂票及公售時間

BTS演唱會2027香港｜票價及座位表

ALL SEATED（全場座位） 

HKD 3299( VIP)/2499 /1899 /1499 /1099 /799 

704801870 18590720257046430 5708064142383118761 n

BTS演唱會2027香港｜票價及座位表

BTS演唱會2027香港｜VIP福利詳情

BTS WORLD TOUR ARIRANG SOUNDCHECK VIP PACKAGE HKD 3,299 

VIP 套餐內容詳情

  • 專屬較佳位置座位門票一張

  • 參與演前BTS SOUNDCHECK活動

  • VIP獨家禮品一份 

  • VIP紀念卡牌及掛繩 

  • 專屬周邊商品排隊區

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BTS演唱會2027香港｜VIP福利詳情

BTS WORLD TOUR ARIRANG 香港演唱會

日期：2027.03.04 (THU ) /03.06 (SAT) /03.07 (SUN) 

演出時間：晚上7時30分 

場館：啟德主場館 

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