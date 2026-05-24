麥當勞限時優惠 $10兩件麻糬批/全新$46四道菜套餐/$48歎18件麥樂雞

麥當勞App推出多項限時優惠，即日起限量供應$10兩件抹茶麻糬三角批，非常抵食！另外，5月25至31日推出的新一輪「$46四道菜套餐」限時優惠，包括北太平洋狹鱈魚堡、雙層豬柳蛋漢堡或將軍漢堡套餐配一款小食例如麥樂雞、抹茶麻糬三角批或麻糬芝麻新地等，自由配搭美食組合，即睇詳情。

必食$10兩件抹茶麻糬三角批+全新套餐組合登場

人氣甜品抹茶麻糬三角批即日起推出超抵優惠！經麥當勞App快閃專享優惠只需$10即享兩件，數量有限，售完即止！

至於新一輪「$46四道菜套餐」限時優惠，除了人氣將軍漢堡套餐外，更有期間限定的雙層豬柳蛋漢堡，以及平日只於早餐時段供應的北太平洋狹鱈魚堡套餐，全天候享受限時供應的優質魚柳！除可自選主菜套餐外，更可自由選配一款小食例如麥樂雞(4件)、限定的抹茶麻糬三角批或麻糬芝麻新地。亦可再加$9.5升級至「大大啖組合」可享大薯條配「日式烤雞味」、「大阪燒風味」、「和風紫菜」或「美式BBQ蜜糖」調味粉及柚子椰果梳打茶。