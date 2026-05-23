港鐵車站變身古埃及神殿！ 港鐵限時聯乘古埃及展 必買法老鐵仔+法老貓禮盒

古埃及歷史迷注意！5月28日起，港鐵攜手香港故宮文化博物館的「古埃及文明大展」推出「當鐵仔遇上法老貓——古埃及文明奇遇」主題巡展。港鐵吉祥物「鐵仔」將會化身法老王，並帶領「法老貓」現身9大指定港鐵車站和商場。港鐵和博物館更加推出多款限定紀念品，包括「法老鐵仔 X 法老貓」限量版禮盒，粉絲萬勿錯過！

以尼羅河為靈感 車站化身古埃及神殿 聯乘活動以孕育古埃及文明的尼羅河為靈感，將9大車站和商場串連成文化探索路線，當中包括香港站、金鐘站、中環站、香港西九龍站、紅磡站、九龍塘站、九龍灣站，以及港鐵旗下兩大商場ELEMENTS圓方及青衣城。 主題巡展率先於5月28日登陸港鐵香港站，屆時車站將會變成古埃及神殿場景，1.4米高的「法老鐵仔」和「法老貓」坐鎮車站，陪伴粉絲打卡巨型金字塔裝置。乘客亦可試玩博物館原創的聖書體互動裝置，將名字轉換成古埃及象形文字（聖書體），感受古埃及的文化魅力。人氣DJ阿正更擔任「星」音導賞，以聲音演繹各個站點的故事。

必搶 法老鐵仔 X 法老貓禮盒 活動同時推出多款限定紀念品，粉絲必搶限量「法老鐵仔 X 法老貓」禮盒。除了設有法老鐵仔及法老貓咪毛絨掛件，禮盒亦包含車長名牌、馬賽克風掛扣等裝飾配件，收藏價值相當高。限量非賣品「法老貓」、「法老鐵仔」及「法老高鐵隊長」特別版透扇同樣不容錯過。有興趣入手的粉絲可憑藉消費換領，詳情稍後公布。

「當鐵仔遇上法老貓 —— 古埃及文明奇遇」主題巡展 展期：5月28日至6月28日