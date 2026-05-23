假日親子好去處｜免費汽車嘉年華　Tomica展覽＋免費體驗做維修員

為慶祝成立60周年，皇冠汽車有限公司（皇冠汽車）於沙田新城市廣場舉辦大型親子汽車嘉年華「TOYOTA ADVENTURE PARK」，以「以心盛載 連繫未來」為主題，免費開放予公眾參與。活動結合品牌互動區、Tomica模型展覽及小朋友汽車維修員體驗專區，讓大人重溫童年回憶之餘，小朋友亦可透過互動體驗認識汽車文化，一同創造跨世代的美好時光。

活動設有多個適合一家大小參與的亮點專區，兼具玩樂、打卡與收藏元素。 皇冠汽車 x Tomica 獨家聯乘 Tomica亦特別為皇冠汽車打造紀念模型，以旗下Toyota、Lexus及Hino的陳列室及維修中心為藍本，製作「Tomica 皇冠汽車模型」，並展出多款經典Tomica車仔模型，讓車迷打卡之餘，亦可進一步了解皇冠汽車的重點服務網絡。

玩樂 / 收藏 大會於活動期間派發「TOYOTA ADVENTURE PARK」限定RAV4明信片，參加者只需集齊現場6個Check Point印章，完成任務並填寫簡單問卷，即可換領皇冠汽車車仔盲盒，兼具玩樂與收藏價值。

變身「小技工」打卡 現場特設模擬維修中心，小朋友可換上迷你版豐田維修員制服，化身「小技工」在皇冠汽車維修中心背景前拍照留念。體驗不但富趣味，亦具寓教於樂意味，有助培養小朋友對汽車文化的興趣，成為家庭客的熱門打卡位。

皇冠汽車60周年限量紀念品 60周年限定麻雀

皇冠汽車 60 周年限量紀念品 現場亦設有60周年限定精品專區，發售多款限量紀念品。其中較受注目的包括融入香港特色的主題麻雀，設計結合傳統元素，並加入8款Toyota、Lexus及Hino車款圖案，收藏價值十足；另有充滿活力的Pickleball Set，鼓勵一家大小走到戶外，一同享受運動樂趣。 活動詳情 日期： 2026年5月22日（星期五）至5月25日（星期一） 時間： 上午11時至晚上8時 地點： 沙田新城市廣場第1期L1羅馬圓型獻技場 費用： 免費傳場