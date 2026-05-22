APITA + UNY「味遊沖繩」食品節 青檸味薯片/辣椒蝦餅/宮古島雪鹽費南雪

零食控今次掃貨好去處有日式超市APITA與UNY合辦的「味遊沖繩」食品節，今次已是第三屆，幕後陣容大陣仗，聯手日本駐港總領事、沖繩縣政府、日本沖繩縣香港事務所及超過20間信譽良好的日本供應商，從沖繩帶來的人氣特產名物包括時令蔬果、牛扒、甜點、零食和飲品。即使身在香港也能享受沖繩的滋味！