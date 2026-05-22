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出版：2026-May-22 20:00
更新：2026-May-22 20:00

APITA + UNY「味遊沖繩」食品節 青檸味薯片/辣椒蝦餅/宮古島雪鹽費南雪

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Joe31

APITA + UNY「味遊沖繩」食品節 青檸味薯片/辣椒蝦餅/宮古島雪鹽費南雪

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零食控今次掃貨好去處有日式超市APITA與UNY合辦的「味遊沖繩」食品節，今次已是第三屆，幕後陣容大陣仗，聯手日本駐港總領事、沖繩縣政府、日本沖繩縣香港事務所及超過20間信譽良好的日本供應商，從沖繩帶來的人氣特產名物包括時令蔬果、牛扒、甜點、零食和飲品。即使身在香港也能享受沖繩的滋味！

超過30個沖繩品牌過千產品

今次舉行的大型沖繩食品節，搜羅了114個日本食品品牌超過1,000款商品，當中有31個沖繩品牌，其中6個全新品牌為首次引入。重點推介宮古島雪鹽費南雪蛋糕，嘗出濃郁奶油香與微鹹雪鹽風味；沖繩島辣椒蝦餅嚴選沖繩新鮮斑節蝦與沖繩島辣椒製成，集鹹甜香辣多層次口味；卡樂 B 沖繩青檸味薯片取自沖繩特產柑橘，搭配石垣島海鹽，酸甜果酸層次清爽分明。

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優惠價沖繩手撕菠蘿

優惠價特產名物必掃沖繩手撕菠蘿、桃菠蘿、A4沖繩黑毛和牛、沖繩苦瓜、沖繩紫薯、沖縄鹽水雲；雪糕必試沖繩手工雪糕Yonna Yonna Gelato；食材推介沖繩厚揚豆腐以及沖繩正農場新鮮雞蛋；飲品別錯過Orion CHURA青檸海鹽風味雞尾酒。

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沖繩吉祥物「小真」見面會

沖繩吉祥物「小真」更會分時段現身APITA與大家見面，帶來限定禮遇。大家在指定時段與小真合照，即送沖繩星砂（星沙匙扣）一個。於「味遊沖繩」食品節期間，大家購買任何沖繩產品滿$120，亦免費獲贈沖繩星沙匙扣一個。(數量有限，送完即止)。

吉祥物「小真」見面會時間：

23/5–24/5 (星期六至日)：15:00-15:30 / 16:00-16:30 / 17:00-17:30

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「味遊沖繩」食品節

日期：由即日起至6月3日期間舉行

地點：

APITA 太古城店 香港鰂魚涌太古城路太古城中心二期地下及地庫

UNY 樂富店 九龍橫頭磡樂富廣場 2 層

UNY 元朗店 新界元朗教育路 1 號元朗千色匯地庫一層

UNY 將軍澳店 將軍澳欣景路新都城中心二期 UG036

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