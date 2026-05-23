網上熱話｜內地旅客驚訝香港長者竟鍾情M記 引中港網民留言揭秘：因為冇XX！

香港出名多嘢食，加上香港人生活節奏較急促，因此街上不乏講求效率的茶餐廳和快餐店，名副其實總有一間喺左近。可能因為快餐店總會被標籤為「唔健康」，因此近日有內地旅客訪港時，就對麥當勞坐滿老人家而感到十分驚訝，引來中港兩地網民留言大揭秘。

內地旅客驚訝香港長者鍾情麥當勞 無論任何時段去麥當勞總會人頭湧湧，更遑論繁忙時間要等餐的話可能都需要10分鐘起跳，堂食就更加難搵位。早前，有內地旅客訪港時，就被麥當勞坐滿老人家的景象震懾，發文表示「有很多老人」，問道「香港老人為甚麼很愛麥當勞」，並引來中港兩地網民以4點解開箇中原因。

1.價錢相宜 香港地方樣樣貴，要以較低價錢醫肚的話，麥當勞不失為一個好選擇，不時更會有不同類型的特價餐點吸引食客。有自稱以前曾在麥當勞兼職的網民表示長者有優惠就來吃。

2.衛生又新鮮 可能以往快餐店一直給人「熱氣」、「冇營養」、「唔健康」等標籤，但時至今日很多人已經再沒有所謂「垃圾食物」的睇法，有網民甚至表示「就連我媽都認為麥當勞肯德基才是健康食品」、「麥當勞KFC起碼真的能保證衛生和新鮮」。

3. 冇壓力 大批網民不約而同表示全因食麥當勞「冇壓力」，「基本上坐久了也不會有人來趕你走，就算只點一杯喝的也可以坐一整天，而且有空調，地方也較寬敞」、「去其他餐廳幾乎在你吃完飯的瞬間，就會有服務員來把你的餐具清走」。

4.集體回憶 有網民表示麥當勞歷史非常悠久，「麥當勞在香港已經50年了，所以這批爺爺奶奶可能就是從年輕的時候就開始吃麥當勞，就像我們這代人可能老了也會繼續吃麥當勞」，更有人形容為「當年第一批吃麥當勞的小孩老了」，可能一眾老人家吃的除了漢堡之外，亦在回味一份集體回憶。