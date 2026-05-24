網上熱話｜理大圖書館驚見赤腳學子 除鞋盤腿做功課惹人嘩然：好唔衛生！

注意個人衛生及要有公德心是大家由細到大的教育之一，加上經過疫情後，相信大部分人對此更加重視及有心得。不過，仍然有人視公眾地方為自己屋企，一個不留神就做出一些大部分人難以接受的行為。早前，一位理工大學校友在大學圖書館發現赤腳學子，引起大批網民嘩然兼驚呼「好唔衛生」！

理大圖書館驚見赤腳學子 每個人日常都應該注重個人衛生，而在公眾地方就更加應該要有公德心，為大家共用的環境及設施出一分力。不過，知識份子有時可能認真起上來會進入無人之境，不小心在公眾地方做出一些住家行為。早前，一位理工大學校友就在小紅書發文，崩潰表示自己在大學圖書館驚見赤腳學子，令她不禁高呼「有點無法用語言形容我的感受了」。

除鞋盤腿如進入無人之境 從她上傳的照片中，可見相中男子正在圖書館的長枱用電腦，手旁更放有厚厚的筆記與書本，貌似正在努力溫書或趕paper。不過，眾人的目光則放在他的坐姿上，只因男子不但脫掉腳上的皮鞋，更將一對赤腳直接盤腿放在圖書館的坐椅上，如同進入無人之境般為學術出力。

網民留言感噁心 眼見相中男子將一對赤腳放在公用座椅上，不少網民都直斥「好唔衛生」，揚言「不太ok了啵」、「實在不行emmm就算穿個襪子啊？！」、「好噁心，感覺要得腳氣了」、「足底按摩非要在這裡嗎」，又呼籲大家盡量避免穿著短裙短褲，更有人崩潰表示「有時候圖書館冷的時候，我會把手壓在我的大腿下取暖」，並附上哭哭表情，引來網民同情道「有點慘了姊妹」。