萬世巨星︱搖滾神作音樂劇 7月登陸香港文化中心 巨星演員卡司曝光+票價詳情

風靡全球超過半世紀、屢獲殊榮的經典傳奇搖滾音樂劇《萬世巨星》(Jesus Christ Supersta)，近日正式公布香港站完整演出陣容！這齣由百老匯黃金拍檔 Tim Rice與Andrew Lloyd Webber創作的不朽神作，將於7月8日至8月1日，假香港文化中心大劇院隆重上演。此劇最初以七十年代概念專輯轟動樂壇，隨後創下西區最長壽音樂劇紀錄，今夏首度登陸香港，勢必掀起搶票熱潮。

國際頂尖陣容曝光 實力派演員細膩詮釋人性掙扎

本次國際巡演版本由導演Timothy Sheader及編舞Drew McOnie掌舵，完整卡司充滿亮點。三大核心靈魂人物，包括實力派男星Luke Street飾演耶穌(Jesus)，以澎湃歌聲挑戰高難度名曲《Gethsemane》；Javon King則出演矛盾痛苦的門徒猶大(Judas)；而溫柔撫慰人心的瑪利亞瑪達肋納(Mary Magdalene)則由Hannah Richardson擔綱。