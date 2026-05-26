萬世巨星︱搖滾神作音樂劇 7月登陸香港文化中心 巨星演員卡司曝光+票價詳情

風靡全球超過半世紀、屢獲殊榮的經典傳奇搖滾音樂劇《萬世巨星》(Jesus Christ Supersta)，近日正式公布香港站完整演出陣容！這齣由百老匯黃金拍檔 Tim Rice與Andrew Lloyd Webber創作的不朽神作，將於7月8日至8月1日，假香港文化中心大劇院隆重上演。此劇最初以七十年代概念專輯轟動樂壇，隨後創下西區最長壽音樂劇紀錄，今夏首度登陸香港，勢必掀起搶票熱潮。
國際頂尖陣容曝光 實力派演員細膩詮釋人性掙扎
本次國際巡演版本由導演Timothy Sheader及編舞Drew McOnie掌舵，完整卡司充滿亮點。三大核心靈魂人物，包括實力派男星Luke Street飾演耶穌(Jesus)，以澎湃歌聲挑戰高難度名曲《Gethsemane》；Javon King則出演矛盾痛苦的門徒猶大(Judas)；而溫柔撫慰人心的瑪利亞瑪達肋納(Mary Magdalene)則由Hannah Richardson擔綱。
其他關鍵配角陣容還有Ethan Hardy Benson飾彼拉多、Grant Hodges飾該亞法、Kodiak Thompson飾亞那，而備受矚目的希律王則由Erich W. Schleck活靈活現呈現。
《萬世巨星》全劇將透過出賣者猶大的獨特視角，細膩刻劃耶穌受難前，眾人的內心掙扎與情感張力。全劇英語對白演出配中文字幕，讓本地觀眾能毫無隔閡，感受這齣人性交織的音樂劇。
橫掃奧利佛獎 神級版本神還原
《萬世巨星》於1971年在百老匯 Mark Hellinger Theatre正式首演。原版倫敦製作則於1972年8月9日在Palace Theatre開幕，連續上演超過8年；演出至第3,358場落幕時，創下當時倫敦西區歷史上最長壽音樂劇紀錄。自首度亮相以來，作品在世界各地持續上演，包括2012年百老匯重演，以及為慶祝作品登上百老匯45周年，而於 Regent's Park Open Air Theatre 上演的版本等。
這部被《衛報》(The Guardian)盛讚為「震撼心靈，猶如天籟」的製作，源自Regent's Park Open Air Theatre的重新構思。此版本不僅連續兩季爆滿，更一舉奪得2017年奧利佛獎(Olivier Award)「最佳重新演出音樂劇」等至高榮譽。
香港觀眾將能在文化中心，近距離感受由 Tom Scutt 設計的絕美舞台、Lee Curran 的魔幻燈光，以及由 Nick Lidster 打造的震撼音響，現場重現《Superstar》、《I Don’t Know How to Love Him》等經典搖滾金曲。
《萬世巨星》演出詳情：
日期：7月8日至8月1日
地點：香港文化中心大劇院
票價：$1,088、$988、$888、$688、$588
學生及長者優惠：$988、$888、$788